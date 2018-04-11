老牌餅乾包裝上竟暗藏「春宮圖」 畫家：因為好玩

英國老牌餅乾品牌的鐵盒上，被當時的畫家惡搞暗藏春宮圖，相關照片最近又被網友挖出來（翻攝推特）

友善列印
英國知名老牌餅乾品牌「Huntley & Palmers」在1970年代推出的一款金屬餅乾盒子上，被當時設計的畫家惡搞，畫上了一對男女及狗小狗分別在草叢裡「打野戰」的春宮圖（翻攝推特） 英國知名老牌餅乾品牌「Huntley & Palmers」在1970年代推出的一款金屬餅乾盒子上，被當時設計的畫家惡搞，畫上了一對男女及狗小狗分別在草叢裡「打野戰」的春宮圖（翻攝推特）

英國知名老牌餅乾品牌「Huntley & Palmers」在1970年代推出的一款金屬餅乾盒子上，被當時設計的畫家惡搞，畫上了一對男女及小狗分別在草叢裡「打野戰」的春宮圖，而如今事隔多年，當時畫了這幅圖畫的畫家終於出面解釋原因，表示他會這樣做，只是「因為好玩」。

綜合外媒報導，這款餅乾盒在1980年代就被眼尖的民眾發現暗藏春宮圖，還一度成為熱門的收藏品，而最近這幅惡搞的春宮圖又再度在網路上瘋傳，掀起不少網友熱議，外界更一度盛傳，畫出這幅圖片的畫家是因為不滿被餅乾公司炒魷魚，才會在上頭惡搞。

對此，畫出這幅惡搞春宮圖的畫家希爾（Mike Hill）則表示，當時他會這樣做完全只是因為好玩，「我當時就是個調皮的男孩，我對餅乾公司完全沒有任何不滿」，希爾更進一步指出，他當時是一個接案的「自由畫家」，因此根本不會被開除，所以不可能用這種方式來當作報復。據了解，除了這一幅廣為流傳的春宮圖外，希爾也曾經在另外兩款餅乾包裝上暗藏類似的圖片。

癡情男暈船「28歲正妹」遭詐... 大囍字中暗藏春宮圖 台南「囍...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。