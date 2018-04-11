老牌餅乾包裝上竟暗藏「春宮圖」 畫家：因為好玩

2018年04月11日 15:17 陳慶餘

英國知名老牌餅乾品牌「Huntley & Palmers」在1970年代推出的一款金屬餅乾盒子上，被當時設計的畫家惡搞，畫上了一對男女及狗小狗分別在草叢裡「打野戰」的春宮圖（翻攝推特）

英國知名老牌餅乾品牌「Huntley & Palmers」在1970年代推出的一款金屬餅乾盒子上，被當時設計的畫家惡搞，畫上了一對男女及小狗分別在草叢裡「打野戰」的春宮圖，而如今事隔多年，當時畫了這幅圖畫的畫家終於出面解釋原因，表示他會這樣做，只是「因為好玩」。

綜合外媒報導，這款餅乾盒在1980年代就被眼尖的民眾發現暗藏春宮圖，還一度成為熱門的收藏品，而最近這幅惡搞的春宮圖又再度在網路上瘋傳，掀起不少網友熱議，外界更一度盛傳，畫出這幅圖片的畫家是因為不滿被餅乾公司炒魷魚，才會在上頭惡搞。

對此，畫出這幅惡搞春宮圖的畫家希爾（Mike Hill）則表示，當時他會這樣做完全只是因為好玩，「我當時就是個調皮的男孩，我對餅乾公司完全沒有任何不滿」，希爾更進一步指出，他當時是一個接案的「自由畫家」，因此根本不會被開除，所以不可能用這種方式來當作報復。據了解，除了這一幅廣為流傳的春宮圖外，希爾也曾經在另外兩款餅乾包裝上暗藏類似的圖片。