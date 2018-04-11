花蓮七星潭「大腸包小腸」比天龍國貴！老闆揭主因

2018年04月11日 15:46 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

小吃不再平價！台灣各地小吃屢爆天價，除了士林夜市傳出1500元的現切水果之外，現在又有遊客抱怨，花蓮七星潭風景區販售的「大腸包小腸」一組竟要價60、70元，「比天龍國還貴！」

平民美食「大腸包小腸」好吃又有飽足感，深受不少民眾喜愛，在台北一組價格只要50元就可以買到，但花蓮七星潭風景區一家攤商卻被遊客抱怨賣得比天龍國貴。對此，攤商老闆受訪時喊冤，解釋花蓮物價之所以比較高，是因為沒有高速公路，原料運輸成本昂貴，再加上觀光區價格會比較高也是正常的。

此外，攤商還說，在此做生意近20年，算是在地老牌攤商，對於遊客抱怨價格偏高，她強調所販售的大腸包小腸售價是60元，附近攤商也差不多是這個價格，應該沒有賣到70元的，且她的米腸和香腸份量都比別人大，大腸包小腸的厚度約5公分，又是她純手工製作，所以不怕別人比較。

有網友表示南部大腸包小腸只要25元，相當便宜。（圖／翻攝自臉書社團《花蓮同鄉會》）

不過也有網友在臉書社團《花蓮同鄉會》貼出一張照片，表示「大腸包小腸只要25塊～南部地區的物價真的很親民」，讓不少花蓮鄉親感嘆「花蓮的物價平均值等於北部的物價差不多」、「小弟從台南搬回花蓮８、９年了，還是夭壽不習慣， 花蓮真的什麼都好貴」