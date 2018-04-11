手遊GM穿神裝虐玩家 群組囂張嗆聲：我能為所欲為

2018年04月11日 16:06 陳慶餘

手機遊戲《仙境傳說：守護永恆的愛》在上市之後一直有著高人氣，長期在全台最大遊戲網站「巴哈姆特」上佔據前三位置，但沒想到近日卻傳出遊戲公司的內部員工假扮玩家，利用職務之便穿著神裝屠殺其他玩家角色的誇張事件，而該名員工更在聊天群組嗆聲「因為我能為所欲為」，囂張口氣引起不少玩家、課長（消費大量金錢的玩家）不滿，紛紛揚言要抵制，逼得官方出面發聲明止血滅火。

近日，有玩家在遊戲論壇「巴哈姆特」截圖爆料指出，遊戲內有一個「惡霸公會」實力超強，其他公會完全被打假的，甚至有40個人打不贏1個人、對方只用5個人就打爆對方60人防守的領地的事件發生。

因此就有心生懷疑的玩家潛入公會擔任臥底，才驚覺惡霸公會裡面那些戰力超強的玩家，竟然根本就是遊戲的GM，不僅僅是能夠在維修時登入遊戲，更還能隨心所欲的穿神裝殺人。

相關截圖曝光後，引起不少玩家及課長的怒火，紛紛揚言表示要抵制，逼得官方只好出面透過粉絲團滅火，表示關於這起「疑似官方人員進行不當操作，破壞遊戲體驗與官方商譽的問題」他們已經對該名員工進行革職處分，強調這一切都是員工的個人行為，未來也會不定期清查所有人員以防類似情形再度發生，未來若再發現類似情事，針對違反規範之人員，將一律革職懲處，並訴諸法律。