厭世老闆PO徵人條件 網暴動想應徵：太佛心！

2018年04月11日 16:08 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

許多員工被慣老闆壓榨，雖然無奈卻不敢發聲，若能遇到好老闆，可是讓人求之不得。最近網路上有一間咖啡店老闆PO出徵人條件，主要的工作內容不外乎就是煮咖啡、做甜點等，最吸引人注意的就是他以厭世的口氣寫徵求條件， 讓不少網友表示「老闆口氣好有梗！看得我都想應徵了」。

一間位於台北大安區的咖啡廳，日前在批踢踢《JOB》PO出徵「吧檯正職人員」的文章，其中徵求條件吸引許多網友注意，指其實沒有特別的要求，主要還要徵求對顧咖啡廳有興趣的員工，老闆也提到，由於店內生意不太好「所以很閒，真的很閒，我們有很多的空閒時間讓你可以自行安排，所以希望您是個懂得主動安排自己的人，或許可以唸唸書、看看小說、畫畫圖」。

一名咖啡店老闆在批踢踢《JOB》PO出徵「吧檯正職人員」的文章(圖翻攝自/PTT)

更提到，若沒有以上的條件就要「耐得住寂寞，如果你是soho接案子的種族，我覺得這裡也挺適合你的」，而薪水為26K、月休8天，工作時間從早上10點至晚上7點，後面還強調「希望盡量在星期六與星期日休假」。事後由於該篇文章掀起熱烈回應，老闆也已將文章刪除，而臉書《DJ金寶》則分享備份貼文。

許多網友看完紛紛為老闆打氣「口氣到底是怎麼回事！不要這麼低落啊~~」、「老闆口氣好有梗！看得我都想應徵了」、「店主厭世了，加油啊！」、「看得都想去了，覺得聊聊天都好」、「真的是開功德的，真羨慕」、「厭世到我都想去捧場了」、「開在哪？我要去喝，老闆不要放棄自己啊！」、「週末竟然開的時間特別短，佛心老闆」。