離職說不出口？4提醒打破「不好意思病」

2018年04月11日 16:16 李珮雲 ／綜合整理；黃大米授權轉載 ／綜合整理；黃大米授權轉載

接到一通以前的屬下小娟的電話，打來詢問我該不該離職？大致了解一下情況是，1.薪水增加、2.自由度變高、3.學到新技能，我笑笑說，我聽不出你需要留下來的理由耶？

小娟說：我怕提離職對我的主管不好意思？

我相信小娟這種不好意思離職的情緒，很多年輕人都有，因此就讓用四點來解說一下，離職這件小事：

【1.不好意思病】

我跟小娟說，如果你的主管是個好人，她對於你有更好的發展，應該會祝福。

如果你的主管是個爛人，只想到她自己，只在乎你離職後她抵下的屎缺，沒有人來承擔，這種主管，為什麼你要覺得對她不好意思呢？

進一步來說，你對你的主管不好意思，請問，你對於辜負你自己的前途跟人生發展，就好意思嗎？你的祖先在天之靈都想下凡來把你「八蕊」

自己的前途自己顧，上班就是出來賺錢的、拼前途的，不是出來交朋友，不是做身體健康，不是做起床的。

出來上班請勿忘「我要錢」的初衷，相信我，不論是你有多崇高的理想，兩個月不給你薪水，你就不會去這家公司上班的，所以上班的核心價值就是「賺錢過生活」(無誤)

【2.主管的內心戲】

不要以為主管會捨不得屬下走，有時候我的屬下跟我離職時，我內心的仙女棒會點燃在黑夜中閃閃發光，我會覺得自己「出運了，喔耶！」，這個顧人怨的屬下終於提離職了(喜極而泣)，內心忍不住高唱，轉吧！七彩霓虹燈！

轉吧！轉啊！七彩霓虹燈！讓我看透這一個人生(轉吧)

讓那沒有答案的疑問，通通掉進雨後的水坑！

言歸正傳，雖然離題了有點久，有時候主管內心是很討厭某個屬下的，只是礙於勞基法或者其他八啦八啦(例如他爸爸是美國總統)，無法舉行送神大典！

只好哀矜勿喜、聊勝於無，如雞肋般的勉強用著這個屬下，所以真的不要以為主管看到屬下的離職單都會覺得哀傷，也許她內心正在放煙火(咻~蹦~)。

當然如果屬下很能幹、很好用要離職，主管當然會痛一下，但也不會痛太久，因為職場上沒有人是不可取代的，沒有請不到的人才，只有給不起的薪水，只要公司願意花大錢雇用員工，下一個替代你位子的人，比你更好的機率很高。

來來去去的屬下主管看過太多了，如果過去這位主管沒有因此而往生，為什麼你會認為你這次的離職，會造成她痛不欲生，真的不用高估自己，自己的前途自己顧，主管也只是在顧她的前途而已，大家都自利，才能創造自己人生的大利，不是嗎

【3.主管會不會恨你】

這重要嗎？你回想一下你過去離職後，再見到以前同事跟主管的機率有多高，就算你們住在同條巷子，恐怕也一個月見不到一次面吧！

同事如果不是朋友，離職之後就很少見到了，不然幹嘛辦歡送會，來！我們來唱一下周杰倫的歌曲，<我送妳離開 天涯之外，妳是否還在，琴聲何來，生死難猜，用一生去等待。>對！就是彼此生死兩茫茫，只有臉書讚來讚去，如此而已，既然如此，主管恨不恨你，你最好吃飽沒事幹，離職後還會想起啦！

【4.自己有出息最重要】

如果你離職後，發展得好，主管會四處說，那個小娟喔，以前剛畢業我就帶過她，我就覺得她不一樣。

只要你發展得好，半路都會有人來認親戚，錦上添花是人性，所以不要有太多有的沒有的情緒，把自己混好一點，弄成一塊錦，就會有人來四處添花、送花圈、花籃、罐頭塔。

成熟上班族，離職沒有不好意思的問題，你小學畢業升國中，你畢業典禮上也不會覺得對老師不好意思啊！

人生本來就是一個階段又一個階段，當你進階時，慶祝都來不及了，幹嘛還頻頻回頭看。

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