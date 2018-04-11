男大生太邋遢傳惡臭！熏走3名室友 嗆：我聞不到

2018年04月11日 20:06 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

學生在校住宿，最怕就是遇到恐怖室友。大陸河南許昌一名大二學生，由於生活習慣相當差，房間裡擺放許多垃圾與雜亂衣物，甚至還會傳出陣陣惡臭，由於衛生習慣差，也因此熏走了3名室友，對此男大生卻絲毫不檢討，反而表示「我習慣了啊！根本聞不到」。

男大生的房間可以看見隨處亂放的衣物，而地板也都是衛生紙、寶特瓶及塑膠袋等垃圾，原本這間宿舍住有6名學生，但其中3名同學因受不了男大生的邋遢，索性直接搬到其他房間。受訪時他表示，由於衣服收起來太麻煩，乾脆不收便曬在床上，更提到只有學校來檢查時，他才會整理房間，其他時間則是保持這副骯髒的模樣。

由於衣服收起來太麻煩，乾脆不收便曬在床上(圖翻攝自/梨視頻)

而剩下的兩名室友則表示，男大生下課就是回來打電動，若有叫外送才會出門，不過拿完回來繼續打，對於他的骯髒兩人還算可以接受，而男大生對於自己的生活習慣不以為意，更不諱言的表示，其他床位原本都有人睡，但都被他嚇跑了，房間仍傳出陣陣惡臭味，他更毫不在乎的說「我習慣了啊！根本聞不到」。

許多網友看完相當詫異的表示「不以為恥，反而還以為榮」、「誰碰到這室友誰倒霉，一臉無所謂的樣子」、「光用看得就要吐了」、「這一定是父母照顧習慣了，自己的生活都不會打理」、「其他兩個室友還能接受他，也是蠻有愛心的啊！」