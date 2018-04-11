「想找中國女人生混血寶寶」 百人斬老外遭爆染愛滋

2018年04月11日 20:39 陳慶餘

薩米的微薄上放滿與女子出遊的照片（翻攝微博）

夜路走多真的會遇到鬼！中國大陸一位自稱是「第一外籍網紅」的西班牙、法國混血兒薩米，常常在社群網站上秀出女子傳給他的約砲求愛訊息來炫耀自己的高人氣。不過薩米近日卻遭人爆料有愛滋，一位女子和他發生關係後染病，質問他卻遭到反嗆「你們中國女人就是犯賤」、「禍害你們反正我也活不了多久了」，對話截圖曝光後惹出爭議。

在社群軟體《快手》上的自我介紹上寫著自己是「超級老外」的薩米在中國大陸是個小有名氣的網紅，甚至還曾經上過《湖南衛視》的電視節目。薩米除了常常在網路上炫耀他收藏的跑車外，也常常在社群網站上PO出女子的求愛訊息，雖然薩米強調他來中國只是要找個「善良的女人結婚生個混血寶寶」，但他近日卻遭人爆料罹患愛滋還到處約砲，害得一位女子在與他發生關係後染病。

該名爆料的網友更進一步貼出該名女子與薩米的對話紀錄，從截圖中可見，薩米被女方質問後，竟然反嗆女子「你們中國女人就是犯賤」、「禍害你們反正我也活不了多久了」、「活該」，消息曝光後薩米的行為也引起網友一陣撻伐

薩米疑似罹患愛滋病的消息曝光後，他也第一時間秀出體檢報告澄清，表示自己是被有心人是捏造的對話紀錄抹黑，不過對於他的澄清，不少網友仍不領情，甚至將他過去曾毆打女友、劈腿、偷拍性愛影片的黑歷史一一挖出，紛紛留言怒嗆，要他滾出中國。

薩米常秀出女子的求愛訊息來證明自己很有身價（翻攝微博）

消息曝光後，薩米在秀出體檢報告自清（翻攝微博）