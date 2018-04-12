為何4、5月路上常聞到「豬屎味」？網揭：這種樹開花了

為何4、5月路上常聞到「豬屎味」？網揭：這種樹開花了（中時資料照/周麗蘭攝）

友善列印
/綜合報導

台灣的街道旁會種植許多路樹，就是希望可以綠化環境，也能提供民眾遮蔭處，若種到會開出臭味花的樹，可能會要讓路過的行人受不了。最近有網友問道，經過中興大學附近時，經常會聞到一股異味，而且像是「豬屎味」，讓他不禁PO文問原因，而許多網友也紛紛解答「是掌葉蘋婆開花了」。

也有網友在《爆怨公設》裡抱怨，也引發網也討論(圖翻攝自/爆怨公設) 也有網友在《爆怨公設》裡抱怨，也引發網也討論(圖翻攝自/爆怨公設)

一名網友在PTT表示，最近幾個禮拜經過中興大學附近，常會聞到一股異味，而且味道像是豬的排泄物，路段約在興大和忠明南路附近，讓他不禁想問「這是因為那裡有在施工嗎？」。許多網友也紛紛解答「掌葉蘋婆，興大國光路口就是這味道」、「掌葉蘋婆啦！黑板現在在結果沒空開花，樹上都是綠色的麵條，健康公園和國光國小後門也有一區掌葉蘋婆，興大的集中在維也納森林」。

實際上，由於掌葉蘋婆的種植地點遍布台灣各地，尤其校園也經常出現此樹，不少網友心有戚戚焉「真的臭！都以為是排水的味道」、「難怪！我想說怎麼水溝這麼臭」、「每天停那待轉都快吐了」、「學校種了一堆這種臭臭樹，每年5、6月都超痛苦的」，還有人指黑板樹也會傳出臭味「一年兩次的天然毒氣：黑板樹、掌葉蘋婆」、「冬天換黑板樹散發臭味」。

掌葉蘋婆的果實，不少網友笑稱像是航海王裡的「惡魔果實」(圖翻攝自/PTT) 掌葉蘋婆的果實，不少網友笑稱像是航海王裡的「惡魔果實」(圖翻攝自/PTT)

掌葉蘋婆(Hazel Sterculia)又稱「豬屎花」，主要生長於熱帶亞洲、非洲、澳洲，由於枝條平展且樹蔭廣，因此在台灣做為行道樹居多，它樹高可高達25公尺，初春時會開帶有臭味的暗紅色花，花臭味在方圓1公里處皆可聞到，冬季則會孕育出如拳頭大小的果實，待果實成熟後會裂開一側，裸露出紫黑色種子。

文章來源：PTT原文

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