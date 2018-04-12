便祕、腹瀉輪番上陣 你有可能罹患了腸躁症

2018年04月12日 08:44 林嘉三 /綜合整理 ; 郭育祥醫師/授權轉載 /綜合整理 ; 郭育祥醫師/授權轉載

當腸胃道狀況不佳時，有些人會以為自己沒吃對，腸胃道菌相不佳，因此很努力調整飲食，補充益生菌；有些人甚至自己嚇自己，懷疑大腸癌找上門。這些人往往進行了很多檢查，但總在醫師掛保證「沒事」之下收場。結果看似很幸運，實則不然，因為排便不順暢依舊持續，當事人備感困擾。這些人其實是罹患了「大腸激躁症」，簡稱腸躁症。

「大腸激躁症」在台灣非常常見，它是腸道功能障礙。大腸激躁症的表現多樣，有些人是一日解細軟便2～3次；有些人解便前肚子痛的難受；有些人便祕、腹瀉輪番上陣；有些人進食後立刻跑廁所……總之，對腸躁患者而言，如廁就是「折騰」兩個字。

臨床上發現腸躁患者大腸對於壓力的反應較大，當壓力來臨時，這些人的腸子就會開始鬧情緒。很多深受腸躁困擾的人，引發腸躁的原因和自律神經失調有關。大腸的收縮、血液循環等功能由自律神經調控著，自律神經失調容易影響大腸表現，導致各種排便異常現象。因此，當確定腸道沒有器質性病變，解便卻老是不順利，則建議應該從調整自律神經的活性著手，而非調理腸胃功能。當自律神經功能回穩，就能有效改善排便異常。

大腸激躁症可說是新興文明病的一種，相信很多人對它並不陌生，它尤其喜歡緊跟著有工作及課業壓力的兩大族群。

腸躁症的症狀因人而異，但不脫絞痛、便祕、腹瀉、排氣幾大特徵，只是排列組合不同。例如，有些人感到便意，但如廁後經常排幾個氣，便意就消失，但離開廁所後不久又覺便意；或者經常性便秘，努力過後還是只能解出一點；抑或是糞便帶有黏液，甚至突然水瀉，無法忍到廁所；也有便祕、腹瀉輪流出現。這些症狀不見得永遠如影隨行，偶爾可能緩解幾個月，但總是難逃復發。

醫學上將腸躁症歸納為三種類型，分別是便祕型、腹瀉型，和混合型三種。不論哪一種類型，難以控制的排便狀況，往往對患者造成極大困擾，嚴重者甚至影響情緒、工作，和整個人生。

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