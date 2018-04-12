便祕、腹瀉輪番上陣 你有可能罹患了腸躁症

便祕、腹瀉輪番上陣 你有可能罹患了腸躁症(示意圖/達志影像shutterstock 提供)

友善列印
/綜合整理 ; 郭育祥醫師/授權轉載

當腸胃道狀況不佳時，有些人會以為自己沒吃對，腸胃道菌相不佳，因此很努力調整飲食，補充益生菌；有些人甚至自己嚇自己，懷疑大腸癌找上門。這些人往往進行了很多檢查，但總在醫師掛保證「沒事」之下收場。結果看似很幸運，實則不然，因為排便不順暢依舊持續，當事人備感困擾。這些人其實是罹患了「大腸激躁症」，簡稱腸躁症。

「大腸激躁症」在台灣非常常見，它是腸道功能障礙。大腸激躁症的表現多樣，有些人是一日解細軟便2～3次；有些人解便前肚子痛的難受；有些人便祕、腹瀉輪番上陣；有些人進食後立刻跑廁所……總之，對腸躁患者而言，如廁就是「折騰」兩個字。

臨床上發現腸躁患者大腸對於壓力的反應較大，當壓力來臨時，這些人的腸子就會開始鬧情緒。很多深受腸躁困擾的人，引發腸躁的原因和自律神經失調有關。大腸的收縮、血液循環等功能由自律神經調控著，自律神經失調容易影響大腸表現，導致各種排便異常現象。因此，當確定腸道沒有器質性病變，解便卻老是不順利，則建議應該從調整自律神經的活性著手，而非調理腸胃功能。當自律神經功能回穩，就能有效改善排便異常。

大腸激躁症可說是新興文明病的一種，相信很多人對它並不陌生，它尤其喜歡緊跟著有工作及課業壓力的兩大族群。

腸躁症的症狀因人而異，但不脫絞痛、便祕、腹瀉、排氣幾大特徵，只是排列組合不同。例如，有些人感到便意，但如廁後經常排幾個氣，便意就消失，但離開廁所後不久又覺便意；或者經常性便秘，努力過後還是只能解出一點；抑或是糞便帶有黏液，甚至突然水瀉，無法忍到廁所；也有便祕、腹瀉輪流出現。這些症狀不見得永遠如影隨行，偶爾可能緩解幾個月，但總是難逃復發。

醫學上將腸躁症歸納為三種類型，分別是便祕型、腹瀉型，和混合型三種。不論哪一種類型，難以控制的排便狀況，往往對患者造成極大困擾，嚴重者甚至影響情緒、工作，和整個人生。

《本文由 嘉義郭育祥診所 郭育祥醫師授權提供，請勿轉載拷貝！》

文章來源：Dr.Guo‧《郭育祥診所》

為何4、5月路上常聞到「豬屎...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。