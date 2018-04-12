狂野女舞者跨坐腿上任男客狂揉 夜店鹹濕遊戲挨轟

狂野女舞者跨坐腿上任男客狂揉 夜店鹹濕遊戲挨轟（圖／翻攝自X-CUBE粉絲專頁）

友善列印
／綜合報導

台中南屯區知名夜店「X-CUBE」去年才因舉辦性感熱舞活動，女舞者當眾在台上褪下內褲，引來警方盤查。如今再傳出香豔情事，店家昨（11日）在粉絲專頁上傳一則影片，只見一名穿著薄紗的女子跨坐在男客腿上，任由對方抓著雙乳狂揉，鹹濕畫面曝光引起網友熱議。

X-CUBE去年5月舉辦熱舞大賽，有兩名女舞者舞進決賽，在台上嗨到忘我，不僅脫到只剩內衣褲，其中一名21歲戴姓辣妹為了拿下勝利，竟然背對觀眾彎腰脫下內褲，下體「大方放送」，影片曝光後引起一片譁然，遭到警方火速約談，訊後依公然猥褻罪嫌將戴女及業者等人函送法辦。

沒想到1年過去，X-CUBE似乎並未記取教訓，昨凌晨在粉絲專頁上傳一段影片，內容是穿著性感薄紗的妖豔女舞者，以背對方式跨坐在男客腿上，接著引導對方將雙手握住其雙峰，在主持人一聲令下後快速揉動，鹹濕程度破表，現場氣氛更是嗨到最高點。

據悉，該遊戲名為「拍賣網美」，男客必須在時限內快速揉乳99下，若未達標就得接受懲罰。影片曝光後引起網友熱議，觀看人次不到一天就超過32萬次，網友紛紛驚呼，「那一個男的表情真的只能給一百分」、「兄弟該轉移陣地了，把臺北的氣勢帶來台中」。

不過多數網友則痛批遊戲低俗、淫穢，甚至已經到了噁心的地步，「現在夜店跟賣肉一樣」、「原來是配種場啊，我還以為是夜店呢」、「一個女生把自己搞得那麼難看，是賺多少可以摸成這樣」

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