KID猴精轉世重慾奶精 法師許維恩下凡收妖斬情絲

2018年04月12日 11:04 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

藝人KID爆出與許維恩交往期間偷吃直播網紅「奶精」，更將對方帶至與許維恩的愛巢滾床，重創癡情形象，三人愛恨情仇引起熱議。命理老師算出，一切的因果循環及前世今生糾葛，是由猴精轉世的KID掀起波瀾。

根據《蘋果日報》報導，命理老師小孟表示，KID前世為猴精，不僅個性頑劣，且極重色慾，因為貪看夫妻做愛與女人的青春肉體，釋迦摩尼佛便將猴精打入峨眉山重新修練，豈料猴精本性不改，還變本加厲到處撒野，後來甚至愛上今生為奶精的員外大女兒，經常潛入奶精的夢中與對方交合。

KID和奶精是合作網路劇《PMAM》時認識。

員外後來找到前世為法師的許維恩與猴精鬥法，但重慾的猴精轉對員外二女兒下手，附體在其老公身上，夜夜與二女兒交歡。法師獲知後，佈下天羅地網將猴精收到自己的廟宇中，和猴精纏鬥10年之久，最後在一次猴精的玩笑下，不慎燒毀整座寺廟，猴精與法師都被大火燒死。

釋迦牟尼佛遂重懲猴精，將之貶為凡人，並派法師許維恩下凡渡化猴精，會常因他的事情頭痛，再者，因為前世糾葛，KID今生看到奶精仍會有慾望。小孟老師甚至斷言，未來若許維恩懷了KID的小孩、兩人步入婚姻，這輩子就會變成「法師鬥猴精，鬥到老，互相折磨」的結果；若是今年確定分手，許也沒有懷孕，兩人的前世因果便會徹底斷乾淨。