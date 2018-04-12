KID猴精轉世重慾奶精 法師許維恩下凡收妖斬情絲

直播主奶精的姊妹淘爆料KID和奶精，常趁許維恩出國時約會。

友善列印
／綜合報導

藝人KID爆出與許維恩交往期間偷吃直播網紅「奶精」，更將對方帶至與許維恩的愛巢滾床，重創癡情形象，三人愛恨情仇引起熱議。命理老師算出，一切的因果循環及前世今生糾葛，是由猴精轉世的KID掀起波瀾。

根據《蘋果日報》報導，命理老師小孟表示，KID前世為猴精，不僅個性頑劣，且極重色慾，因為貪看夫妻做愛與女人的青春肉體，釋迦摩尼佛便將猴精打入峨眉山重新修練，豈料猴精本性不改，還變本加厲到處撒野，後來甚至愛上今生為奶精的員外大女兒，經常潛入奶精的夢中與對方交合。

KID遭爆和許維恩交往追直播主 吳宗憲：多事之秋 KID和奶精是合作網路劇《PMAM》時認識。

員外後來找到前世為法師的許維恩與猴精鬥法，但重慾的猴精轉對員外二女兒下手，附體在其老公身上，夜夜與二女兒交歡。法師獲知後，佈下天羅地網將猴精收到自己的廟宇中，和猴精纏鬥10年之久，最後在一次猴精的玩笑下，不慎燒毀整座寺廟，猴精與法師都被大火燒死。

釋迦牟尼佛遂重懲猴精，將之貶為凡人，並派法師許維恩下凡渡化猴精，會常因他的事情頭痛，再者，因為前世糾葛，KID今生看到奶精仍會有慾望。小孟老師甚至斷言，未來若許維恩懷了KID的小孩、兩人步入婚姻，這輩子就會變成「法師鬥猴精，鬥到老，互相折磨」的結果；若是今年確定分手，許也沒有懷孕，兩人的前世因果便會徹底斷乾淨。

KID招認偷吃D奶直播主 潔哥反指這號人物最可怕！
還原15年前出道內幕！林俊傑...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。