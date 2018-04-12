白皙正妹退租 屋內「搞成廢墟」房東崩潰

白皙正妹退租 屋內「搞成廢墟」房東崩潰（圖／翻攝自《爆料公社》）

友善列印
／綜合報導

租屋最怕遇到惡房東，但事實上，許多房東也很怕將房子租給惡房客！一名房東昨（11日）在網路上發文抱怨，每月以5000元出租套房給一名白皙大眼正妹，沒想到竟是一連串惡夢的開始！女房客不僅經常遲繳房租，退租交屋時場面更是猶如「人間煉獄」般讓房東一秒崩潰，誇張畫面讓不少人都看傻眼，紛紛驚呼「噁到爆！」

白皙正妹退租 屋內「搞成廢墟」房東崩潰 出租套房給一名白皙大眼正妹，沒想到竟是惡夢的開始！（圖／翻攝自《爆料公社》）

原PO在臉書《爆料公社》發文表示，自己遇上惡質租客，她以一個月5000元將套房承租給外型靚麗的女房客，沒想到對方卻經常遲繳，今年1至3月也是催繳後才匯款，房東最後受不了趕人，對方也承諾屆時會將房間恢復原狀交屋，不料房東事後發現房子不僅沒恢復原狀，還成了廢墟。

白皙正妹退租 屋內「搞成廢墟」房東崩潰 網友驚呼「一個漂亮女生，怎麼可以髒成這樣…」（圖／翻攝自《爆料公社》）

照片中可見，不僅洗手台髒到發黑，廁所、地板上也卡上厚厚一層的汙垢，房間亦被滿地垃圾和雜物佔滿，毫無容身之處。氣得原PO在網路上疾呼「請房東注意不要將房子租給此人！」

畫面曝光後嚇壞不少人，紛紛留言驚呼「洗手台是坐在上面拉屎嗎」、「馬桶都比洗臉檯乾淨，怎麼能弄成這樣？」、「一個漂亮女生，怎麼可以髒成這樣，房東辛苦了，真倒楣」；也有人調侃「期待廢墟女＆晶晶房東的對決！」

文章來源：Facebook/爆料公社

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