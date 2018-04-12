相約夜闖百年古堡試膽 少女意外拍下「幽靈馬」追人白影

相約夜闖百年古堡試膽 少女意外拍下「幽靈馬」追人白影(圖/ 翻攝自臉書《Berry Pomeroy Castle's Ghosts Page》)

友善列印
／綜合報導

國外有許多知名景點是建築壯麗的城堡，但其中往往流傳各種鬧鬼傳聞，讓不少人躍躍欲試想探個究竟。英國一名19歲少女克蘿伊阿姆斯壯(Chloe Armstrong)和兩名男性友人前往英國著名鬧鬼古堡「伯里波默羅古堡(berry pomeroy castle)」，竟意外被她拍到靈異白影，兩匹疑似傳說中的「幽靈馬」穿梭古堡追人的景象。

綜合外媒報導，位於英國德文郡的伯里波默羅古堡是當地負有盛名的鬧鬼古堡，日前有3名年輕人在凌晨相約探險，其中一名少女克蘿伊表示，她和朋友本來沒有要到古堡，但另一名少年泰勒(Tyler)說古堡常鬧鬼的傳聞，才讓他們決定到古堡逛逛，但並沒有打算找幽靈或超自然現象。

直到克蘿伊和朋友離開後，翻看照片時發現有一張照不太對勁，仔細看畫面中像是馬匹在追著人的景象；克蘿伊表示，「我本來不相信有鬼魂，當天同行的另一名朋友查理(Charlie)本來也不相信有鬼，但這張照片讓我改觀」。

位於英國德文郡的伯里波默羅古堡是當地負有盛名的鬧鬼古堡。 位於英國德文郡的伯里波默羅古堡是當地負有盛名的鬧鬼古堡。(圖/ 翻攝自臉書《Berry Pomeroy Castle's Ghosts Page》)

傳說中伯里波默羅古堡以前曾發生家族悲劇，該古堡是屬於波默羅伊(Pomeroy)家族的，當初家族中的兩兄弟因為逃不過敵人追殺，便穿上盔甲騎著寶馬從古堡頂端跳下自殺；在發生悲劇後，古堡開始有各種靈異現象發生，像是有旅客到訪時聽到古堡內傳出驚悚尖叫聲，如今又被拍到「幽靈馬」，更讓人覺得毛骨悚然。

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