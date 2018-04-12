賓士LOGO遭竊！車主聯絡小偷「花1.7萬睡你女友」結局網笑翻

2018年04月12日 14:33 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

小偷缺錢花用，將腦筋動到賓士車的LOGO上。大陸一名竊賊，日前偷走賓士車主的車標，還在車上留下字條威脅對方，要求他主動聯絡並付錢贖回標誌，沒想到車主靈機一動，出妙招反將小偷一軍，許多網友看了紛紛表示「高招」。

賓士車主發現新車的車標被人偷走，而且還留有一張紙條(圖翻攝自/海峽吧)

綜合陸媒報導，一名賓士車主發現新車的車標被人偷走，而且還留有一張紙條，寫道「不會損壞和任何的刮花。想要回車標，加此微信，某寶上車標幾十塊，行駛了還會掉下，還是原裝的好！」以此威脅對方主動聯絡，並付錢贖回原車LOGO。

賓士車主主動聯絡小偷，希望可以要回LOGO(圖翻攝自/海峽吧)

賓士車主主動聯絡小偷，希望可以要回LOGO(圖翻攝自/海峽吧)

由於該車是車主新買來不久的，就連牌照都還沒放上去，沒想到就成為小偷的下手目標，車主心裡相當心疼，因此趕緊加微信與小偷聯絡，竊賊隨後報價300元人民幣（約新台幣1400元）才願意歸還，而車主則表示自己僅願付50元人民幣（約新台幣230元），更告訴小偷這個車標價值3800元人民幣（約新台幣1.7萬元），也提及此舉已構成犯罪行為。

沒想到小偷只在乎開房錢由誰支付(圖翻攝自/海峽吧)

竊賊聽到這裡也感到相當後悔，此時車主反問對方「你缺錢是嗎？」更提議「我給你3800(元)，你讓我跟你女朋友睡一次」，而對方馬上信以為真，但他最關心的居然是「開房錢誰出？」。不少網友都笑歪表示「如果真的去了，就等著被抓吧！」、「去外面隨便找個200(元)的帶過去，倒手賺3600(元)，小偷比誰算的都還精」。