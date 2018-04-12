上直播突拔掉鼻子 婦人「凹陷黑洞」嚇壞觀眾

上直播突拔掉鼻子 婦人「凹陷黑洞」嚇壞觀眾（圖片翻攝自YouTube/This Morning）

友善列印
／綜合報導
潔妮上節目談抗病過程。（影片取自YouTube/This Morning）

英國一名婦人因為罹患自身免疫疾病，鼻子組織被病毒侵蝕，日前她上節目暢談抗病過程，不料突然將鼻子從臉上摘下，讓觀眾嚇壞了！

綜合外媒報導，現年48歲的潔妮（Jayne Hardman）在2012年時，鼻子被寵物狗咬傷，不但持續發生腫脹和出血的情況，治療過程也不見好轉，鼻子甚至出現崩塌現象，最後被醫生診斷患有「韋格納肉芽腫」（Wegener's granulomatosis），屬於壞死性肉芽腫性血管炎，疾病會攻擊她的鼻子組織，該病至今仍無法找到致病原因。

潔妮在《今日早晨》直播時，突然無預警摘下假鼻子，向眾人展示鼻孔上釘有幾粒磁石，利用磁力將義鼻貼合在臉上，但她也提到曾經因為打噴嚏吹飛鼻子，笑說「我現在打噴嚏時都會抓住它。」此外她還說，每天晚上睡覺時為了避免壓壞義鼻，她會將它摘下來，並用保鮮膜包起來，「我可不想要有任何蜘蛛跑進來，早上起來刷牙時會順便一起洗鼻子。」

潔妮透露自己度過了5年的「無味人生」，幸好在伯明罕伊麗莎白女王醫院（Queen Elizabeth Hospital）的醫療團隊治療下，睽違5年再度成功找回嗅覺與味覺，讓她感動得喜極而泣。

潔妮堅強對抗病魔的過程感動不少觀眾，大讚她是一個勇敢的女人，不過也有人被她突然摘下鼻子的舉動嚇壞了，認為「她應該知會一聲，再把鼻子拿下來」。

便祕、腹瀉輪番上陣 你有可能...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。