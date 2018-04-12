上直播突拔掉鼻子 婦人「凹陷黑洞」嚇壞觀眾

2018年04月12日 14:42 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

潔妮上節目談抗病過程。（影片取自YouTube/This Morning）

英國一名婦人因為罹患自身免疫疾病，鼻子組織被病毒侵蝕，日前她上節目暢談抗病過程，不料突然將鼻子從臉上摘下，讓觀眾嚇壞了！

綜合外媒報導，現年48歲的潔妮（Jayne Hardman）在2012年時，鼻子被寵物狗咬傷，不但持續發生腫脹和出血的情況，治療過程也不見好轉，鼻子甚至出現崩塌現象，最後被醫生診斷患有「韋格納肉芽腫」（Wegener's granulomatosis），屬於壞死性肉芽腫性血管炎，疾病會攻擊她的鼻子組織，該病至今仍無法找到致病原因。

潔妮在《今日早晨》直播時，突然無預警摘下假鼻子，向眾人展示鼻孔上釘有幾粒磁石，利用磁力將義鼻貼合在臉上，但她也提到曾經因為打噴嚏吹飛鼻子，笑說「我現在打噴嚏時都會抓住它。」此外她還說，每天晚上睡覺時為了避免壓壞義鼻，她會將它摘下來，並用保鮮膜包起來，「我可不想要有任何蜘蛛跑進來，早上起來刷牙時會順便一起洗鼻子。」

潔妮透露自己度過了5年的「無味人生」，幸好在伯明罕伊麗莎白女王醫院（Queen Elizabeth Hospital）的醫療團隊治療下，睽違5年再度成功找回嗅覺與味覺，讓她感動得喜極而泣。

潔妮堅強對抗病魔的過程感動不少觀眾，大讚她是一個勇敢的女人，不過也有人被她突然摘下鼻子的舉動嚇壞了，認為「她應該知會一聲，再把鼻子拿下來」。