爸媽雙亡4年才出生 「奇蹟男童」身世坎坷令人超心疼

胚胎示意圖。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

每個小孩出生的那一刻，一定是每位父母最幸福的瞬間，但有一名男嬰卻在父母死後4年才出生！去年12月大陸有一名男嬰在祖父母及外祖父母期盼下出生，但他的父母卻早在2013年就車禍身亡，是靠著4名長輩費盡千辛萬苦獲得他們留下的冷凍胚胎，才成功留下唯一的後代。

綜合陸媒報導，這名男嬰被外婆取了一個小名叫「甜甜」，外婆敘述甜甜坎坷的身世，他的父母沈杰、劉曦結婚後遲遲未能懷孕，還特地做了人工受孕，更冷凍4個受精胚胎，卻在劉曦要接受植入胚胎手術前5天，在2013年3月兩人不幸車禍身亡。

爸媽雙亡4年才出生 「奇蹟男童」身世坎坷令人超心疼 爸媽雙亡4年才出生 「奇蹟男童」身世坎坷令人超心疼(圖/ 翻攝自微信公眾號@重案組37號)

當時沈杰的母親一度想由自己「把兒子生回來」，但年過半百的她早已無法生育；4名長輩認為醫院存放的冷凍胚胎就是他們的希望，但因為在當地沒有先例，而且又有法律禁止代孕，所以他們花了一年的時間打官司，才獲得胚胎的監管權、處置權。

不過，因為大陸不允許代孕，他們透過相關機構找到一名寮國的婦女，對方願意「出租子宮」，甜甜才順利在去年12月於廣州出生。祖父母及外祖父母對於甜甜的出生都相當興奮，祖父母更在他出生滿一百天席開十桌宴客；而談論到甜甜若是發現為何沒有爸爸媽媽，他們也商量好決定先騙甜甜「爸媽出國了」，等到他長大、懂事後才告訴他真相。

每個父母在小孩剛出生到這個世界，一定是最幸福的瞬間，但甜甜卻在父母死後4年才出生！ 每個父母在小孩剛出生到這個世界，一定是最幸福的瞬間，但甜甜卻在父母死後4年才出生！(圖/ 翻攝自微信公眾號@重案組37號)

相約夜闖百年古堡試膽 少女意... 打趴原作！手繪動畫神還原「七...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。