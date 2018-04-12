2018年04月12日 15:43 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

每個小孩出生的那一刻，一定是每位父母最幸福的瞬間，但有一名男嬰卻在父母死後4年才出生！去年12月大陸有一名男嬰在祖父母及外祖父母期盼下出生，但他的父母卻早在2013年就車禍身亡，是靠著4名長輩費盡千辛萬苦獲得他們留下的冷凍胚胎，才成功留下唯一的後代。

綜合陸媒報導，這名男嬰被外婆取了一個小名叫「甜甜」，外婆敘述甜甜坎坷的身世，他的父母沈杰、劉曦結婚後遲遲未能懷孕，還特地做了人工受孕，更冷凍4個受精胚胎，卻在劉曦要接受植入胚胎手術前5天，在2013年3月兩人不幸車禍身亡。

爸媽雙亡4年才出生 「奇蹟男童」身世坎坷令人超心疼(圖/ 翻攝自微信公眾號@重案組37號)

當時沈杰的母親一度想由自己「把兒子生回來」，但年過半百的她早已無法生育；4名長輩認為醫院存放的冷凍胚胎就是他們的希望，但因為在當地沒有先例，而且又有法律禁止代孕，所以他們花了一年的時間打官司，才獲得胚胎的監管權、處置權。

不過，因為大陸不允許代孕，他們透過相關機構找到一名寮國的婦女，對方願意「出租子宮」，甜甜才順利在去年12月於廣州出生。祖父母及外祖父母對於甜甜的出生都相當興奮，祖父母更在他出生滿一百天席開十桌宴客；而談論到甜甜若是發現為何沒有爸爸媽媽，他們也商量好決定先騙甜甜「爸媽出國了」，等到他長大、懂事後才告訴他真相。