打趴原作！手繪動畫神還原「七龍珠、哆啦A夢」 不看會後悔

許多人喜歡看動畫，甚至會嘗試在紙邊繪圖，透過快速翻閱的方式呈現短片，不過要繪出一個完整的動畫可是相當困難的。日本一位紙杯達人先前就運用精湛的繪圖技巧，將卡通「七龍珠」及「哆啦A夢」等繪製在紙杯上，完美呈現動畫裡的橋段，他的作品也在網路上瘋傳。
紙コップ３つでドラえもんの漫画作ってみました。#ドラえもん #紙コップ pic.twitter.com/4EHKa1AEbm— しんらしんげ (@shin___geki) 2016年1月16日
だいぶツイッターさぼってました。— しんらしんげ (@shin___geki) 2016年3月3日
なんか色々失敗したけどいいや
ドラゴンボールの紙コップ漫画です。#ドラゴンボール #紙コップ pic.twitter.com/yITkQzjj0v
日本網友「しんらしんげ」先前就以手繪還原動畫暴紅，他在紙杯上畫出「七龍珠、哆啦A夢、航海王」等多部卡通，並以轉動的方式呈現動畫橋段，當時他的第一個作品「哆啦A夢」造成轟動，更獲得各家媒體報導，目前該部影片已累積856萬觀看次數，之後他也相繼推出不同呈現方式的趣味動畫。
さっきテレビで紹介されたやつ— しんらしんげ (@shin___geki) 2016年3月11日
そろそろ紙コップは卒業したい#妖怪ウォッチ #無償で作った pic.twitter.com/apXlVm2q5R
最近他推出的「紙芝居」說書法，讓許多網友耳目一新，紛紛表示「根本打趴原作啊！」、「實在是太厲害哦！每篇動畫我都跪著看完」、「這個不看真的會後悔」、「這不知道要花多少時間完成，每篇都是作者的用心」、「神人神作啊！」
社畜ノート— しんらしんげ (@shin___geki) 2018年4月3日
ストーリーは適当です pic.twitter.com/J4erDnFF0H