她不滿凌晨施工檢舉反被嗆 網：這事一做不能停

2018年04月12日 17:12 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

凌晨三點施工噪音讓居民苦不堪言，眼尖網友卻指出：「這件事做下去就不能停！」（影片取自YouTube/吳佩佩）

你知道有些事「一做就不能停」嗎？有網友在網路上抱怨，半夜三點附近的醫院工地卻還在施工、灌水泥，吵得她無法睡覺、火大檢舉也沒用，怒轟「不能連續開罰嗎？」不料貼文曝光後反遭網友指責「沒有同理心」，還向她說明「灌漿不能中斷啊！」

原PO今（12日）在臉書《爆料公社》張貼一段影片，並發文痛批「這種半夜凌晨建築安全嗎？這種半夜凌晨施工安全嗎？這種半夜比演唱會都還吵的噪音不能連續開罰嗎？大里區預計2018年完工醫院，從早上我還在床上就在施工…現在都半夜三點了，還再給我灌水泥，老娘明天還要上班…」

不過原PO討拍無效，反而被多數網友砲轟「灌漿不能中斷啊…不然必須重來了…」、「人家比你早起就在施工到你要睡了還在施工…所以他們不是人嘍不用睡覺嗎？」、「將心比心，今天如果基層沒一次灌好，會導致後續很多問題，然而最後還要被一些酸民靠腰說，建商偷工減料…難道工人真他奶奶命賤嗎？」

不過也有網友出聲替原PO解圍，直言「半夜施工確實很吵，如果是我也受不了」、「沒有人喜歡睡覺被吵…要是我也會不爽，但有人告知灌漿不能停止或看到公告提醒一下周邊用戶，我想我能體諒。沒告知又吵到我睡覺，林北一定賭爛～」