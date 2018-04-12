「我是肉醬千層麵」男致電客服求助遭拒 超狂對話有洋蔥

2018年04月12日 17:22 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

許多人在生活遇到瓶頸時，總希望能找人傾訴。國外一名男子日前心情不好，於是撥打電話給義大利麵（pasta）公司的客服，希望可以找人幫忙排解煩悶，不過由於這通電話僅能談論產品問題，因此客服人員無法與他進行交談，沒想到男子竟在他的問題添加進產品，讓不少人直呼太厲害。

鬱悶男致電給義大利麵客服求助，希望對方可以與他聊天(圖翻攝自/imgur)

鬱悶男將自己比喻成一盤肉醬千層麵(圖翻攝自/imgur)

國外一名網友將對話上傳至網路相簿網站《imgur》，鬱悶男表明自己很孤單，而且心情相當沮喪，希望可以找人聊天，雖然客服人員相當同情對方，但由於電話僅能談論與產品相關的問題，原本以為兩人交談會就此結束，不過男子反而將人生問題「加料」，把自己形容成一個帶肉醬的千層麵。

客服也暖心的聽他傾訴，更給予他建議與鼓勵(圖翻攝自/imgur)

鬱悶男表示「這麼說吧！我是一個帶肉醬的千層麵，但卻好像沒被用正確的方式烹煮，因為揹負許多責任，讓麵條變得更加緊繃，結果什麼事都沒做好，麵條都被煮到失敗放在鍋底，就連我平常該做好的事情都搞砸，因為我的時間太少、事情太多。請問我該如何恢復到，先前那個正常、有自信的肉醬千層麵呢？」

鬱悶男聽取意見後，也重拾信心並為自己「預熱」再上路(圖翻攝自/imgur)

而客服人員也暖心的回覆「這樣聽起來，這個千層麵可能需要重塑，當我們烹調時，都有可能犯錯甚至搞砸，最重要的是，當我們再次烹煮時，要懂得糾正自己，千層麵就會越做越好」。而鬱悶男接著問「那在千層麵被丟掉前，有多少次機會，能將事情搞砸後再修復？」，對方則回「你會發現，麵條的復原能力相當驚人，我現在還沒發現有上限」。

而男子向對方道謝後，表示要再為自己預熱。許多網友也感到相當感動，紛紛表示「我想看這份購物明細，幫忙這個千層麵步上正軌」、「這是哪一間義大利麵公司，我都想買他們家產品了」、「客服人員的小舉動，真的讓人很窩心」。