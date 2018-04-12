吃水果要注意！這些果核咬碎可能中毒 恐面臨生命危險

櫻桃示意圖。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

有些過敏的民眾會避免食用會讓自己身體不適的飲食，但不少人往往忽略以為多吃可以身體健康的水果，其實暗藏危機，因為像是櫻桃、蘋果和梨子的果核，若咀嚼咬碎後可能中毒，輕則有頭痛、嘔吐或焦慮心慌等狀況，重則會有呼吸困難、心跳過快或腎衰竭，嚴重的話更可能有生命危險。

夏季是盛產水果的季節，許多家庭飯後全家人聚在一起吃水果，更是常有的事，但先前大陸一個植物園裡，曾發生遊客口渴吃了5顆櫻桃，居然出現腹痛和頭暈的現象，甚至直接昏倒在地；後來才知道遊客食用櫻桃時，還有咀嚼咬碎櫻桃核，核內的有毒氰化物滲入體內，導致他出現中毒現象。

而除了櫻桃之外，像是一般常見的蘋果、李子、桃子和梨子的果核，咬碎的話都可能造成氰化物中毒。通常沒有注意而食用過多或咬碎大量果核，可能會造成輕度中毒，症狀包括頭暈、頭痛、焦慮心慌、嘔吐或意識錯亂；若大量的氰化物中毒則會有高血壓、心跳過快、呼吸困難和腎衰竭等嚴重現象，甚至可能有生命危險。

氰化物的毒性比砒霜還可怕，而有強烈毒性的氰化物有三種，櫻桃核的案例是屬於氫氰酸，電視劇或電影中常見的劇毒就是氰化鉀和氰化鈉。據傳聞，連賈伯斯都崇拜的計算機之父艾倫圖靈，當初是因為食用浸泡過氰化物溶液的蘋果死亡。

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