超羨慕！住18億豪宅＋55名傭人 她最煩惱幾千雙鞋出門怎麼選

2018年04月12日 20:27 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

Tamara’s World（@officialtamarasworld）分享的貼文 於 PST 2017 年 11月 月 26 日 上午 1:43 張貼

先前英國有一個真人秀節目「塔瑪拉的世界(Tamara's World)」，主人公塔瑪拉(Tamara Ecclestone)是全球20大女富豪之一，節目中看到她與老公和女兒住在價值4500萬英鎊(約新台幣18億元)的豪宅，傭人更多達55位，其中她分享自己每天最煩惱的事情，竟是「出門前從幾千雙鞋裡，很難做出選擇」。

綜合外媒報導，當時這個真人秀備受討論，因為讓一般人能過親眼看看「有錢人怎樣生活」，而主人公塔瑪拉是英國名媛，她的父親是前F1賽車掌門人伯尼(Bernie Ecclestone)，今年才34歲的她更是全球20大女富豪之一，還曾經是一名模特兒跟電視主持人，光是個人身價就超過4億英鎊(約新台幣160億元)。

Tamara’s World（@officialtamarasworld）分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 3 日 上午 6:27 張貼

節目中看到她與銀行家富豪老公杰(Jay Rutland)和寶貝女兒住在肯辛頓公園豪宅，這棟房子是她6年前用4500萬英鎊(約新台幣18億元)購入，目前價值更超過7000萬英鎊(約新台幣29億元)，是全英國排名第14名貴的房子，鄰居還是威廉王子跟凱特王妃。

塔瑪拉介紹豪宅內有多達57個房間，只要一般人想得到該有的設施都一應俱全，像是遊戲間、游泳池、桑拿間和健身房，多到連她自己也不清楚屋內究竟有多少房間，她只說自己最常走動的就是廚房、臥室和客廳；而塔瑪拉的衣帽間更是驚人，裡面的精品、包包和鞋子讓整間房猶如精品店，她還說了自己每天最大的煩惱，就是出門前從幾千個包包、幾千雙鞋裡做選擇。