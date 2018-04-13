百年商場翻新插曲！通風系統暗藏「木乃伊猴」 工人超驚嚇

百年商場翻新插曲！通風系統暗藏「木乃伊猴」 工人超驚嚇(圖/ 翻攝自臉書《Old Minneapolis》)

友善列印
／綜合報導

美國明尼蘇達州的Dayton’s購物百貨已有超過百年歷史，在2001年停止運作後，近期開始進行翻新計畫，但卻發生令人驚嚇的插曲！工作人員於執行翻新工程時，在7樓的通風管道驚見一隻「木乃伊化」的蜘蛛猴(spider monkey)遺體，讓工人全都嚇壞了。

綜合外媒報導，位於明尼亞波利斯市(Minneapolis)的Dayton’s百貨建立於1902年，至今已超過百年歷史，但百貨在2001年停止營運，近期才開始進行大樓翻新工程。但上星期工作人員在百貨裡施工時，在各樓層的天花板及通風系統都有發現許多稀奇古怪的東西，像是錢包、復活節彩蛋，其中最令他們驚嚇的就是一隻蜘蛛猴遺體，牠已經風乾像是一個「木乃伊」。

美國明尼蘇達州的Dayton’s購物百貨已有超過百年歷史。 美國明尼蘇達州的Dayton’s購物百貨已有超過百年歷史。(圖/ 翻攝自臉書《Old Minneapolis》)

百貨公司翻新專案的女發言人羅傑斯(Cailin Rogers)對此回應，沒有人知道這隻猴子從哪裡來，也不清楚牠最後死亡時間是什麼時候；但事後他們已和當地博物館合作，追蹤這隻猴子的來歷。「木乃伊猴」的消息曝光後，引起當地網友熱議，還有人猜測牠可能來自當年百貨公司8樓寵物店。

而羅賓斯代爾市(Robbinsdale)市長瑞根默菲(Regan Murphy)跳出來回應，表示這隻猴子可能與他已故父親有關，因為在1960年代時期，父親曾與友人從寵物店偷了一隻猴子，並將牠帶回百貨公司；因此他認為近日被發現的「木乃伊猴」，就是父親偷的猴子。

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