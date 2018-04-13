「長短硬軟都有人愛」麥當勞勉勵新鮮人 網友全歪樓

「長短硬軟都有人愛」麥當勞勉勵新鮮人 網友全歪樓(圖翻攝自推特/@McDonaldsJapan)

友善列印
/綜合報導

日本社會新鮮人在四月踏入職場，許多企業也藉此機會勉勵年輕人。日前日本麥當勞在推特發表給社會新鮮人的話，提到薯條無論長、短、軟、硬都有人喜愛，也意指「天生我才必也用」，看似是一句激勵人心的話，沒想到網友全歪樓，討論起對薯條的偏好。

日本麥當勞將招牌薯條拿出來比喻，在推特寫道「最長的薯條並非最偉大，不論短薯條、長薯條、硬薯條，還是軟薯條都有人喜歡，只要堅持自己的味道，一定能找到發揮的舞台」，主要是勉勵剛踏入社會的新鮮人，要對自己保有信心與風格，只要持續努力也能找到適合自己的地方發揮長才。

而這番勵志的言論，果真激勵不少年輕人「薯條分很多種，就像人一樣，無論快樂還是悲傷，都一定要活出自己」、「太有說服力了，每一根薯條都很好吃」。不過許多網友則歪樓討論起對薯條的偏好「我喜歡短而脆的薯條」、「長的明明就比短的受歡迎吧！」、「我只喜歡長的。拜託！短的都拿去做薯餅好嗎？」、「其實我覺得薯條本身沒味道，一定要沾番茄醬」、「又長又鬆軟的才是極品」、「堆在底下的短薯條超討厭」。

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