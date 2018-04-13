1歲多娃遊歐10天哭鬧！團員譙「不會把小孩打死」媽淚崩PO文求體諒

2018年04月13日 09:09 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

(影片／取自爆料公社4.0)

一名媽媽發文表示，自己帶著1歲多的女兒參加知名旅行社荷德比法10天旅遊行程，但旅遊期間女兒因為難以適應而不斷哭鬧，引起了同團的團員爆氣狂譙，對此她深感愧疚也相當抱歉，但團員中仍有3人無法體諒，其中一名婦人表示自己有「高血壓」，無法聽到小孩哭聲，甚至怒罵「不會把小孩抓起來打死」等話，讓該名媽媽委屈發文希望大家能體諒這樣的情況，而文章一出也引發大批網友熱烈討論。

該媽媽表示，她3月底時帶著1歲多的女兒參加旅行社荷德比法10日遊，第一天「可能是因爲時差加上拉車時間很長、活動空間受限，幼兒比較難適應而產生哭鬧的問題。」只是同團中有3人相當不體諒，甚至直接在當地就飆罵該名媽媽。其中一名女子表示自己有高血壓，「不能聽到小孩的哭聲，會受不了的。」甚至還說，「不會哄小孩嗎？哭是不會打她嗎？」

到了第二天，女兒在餐廳內哭鬧，結果導遊上前表示有人反應有高血壓問題，將她請到外面，她難過地流下眼淚，「我跟導遊道歉，也跟導遊提出我不要參團了，我自己帶女兒遊歐洲不要打壞別人的旅遊心情。」接著到下一家餐廳又再次被導遊請到外面，店員出來找她，她難過地說，「我帶小孩在外面自己吃！她友善跟我說『沒關係別擔心，妳放心吃東西，我會幫妳把小孩哄好』！她說她有4個小孩，小孩哭鬧很正常的，我深深覺得外國人真的對媽媽小孩蠻友善的。」

她感嘆，外國人見到女兒哭鬧，都非常友善的拿棒棒糖幫忙哄騙，真的很感動。旅程到了第四天，一行人遊荷蘭玻璃船，結果女兒在船上又放聲大哭，結果讓一開始就無法體諒的3名團員，直接在船上飆罵母女倆，她難過地向在場的外國人及其他團員不斷道歉，之後「去到鹿特丹室內市場門口，那三個人又破口大罵我們母女，說她有高血壓她都不能睡、罵我省奶嘴錢放小孩哭、罵我不會把小孩抓起來打死...」。

同團的一對老夫婦，看不下去出面幫她解釋，希望能夠多些體諒和包容，「影片男子居然憤怒到要打老伯！導遊趕緊把老伯拉走...，我跟她們說，我的孩子不吃奶嘴，因爲她是親餵母乳，從來都不吃奶嘴，我沒省奶嘴錢。我被她們瘋狂的怒罵說因為我女兒哭，丟臉丟到國外，同團阿姨們聽不下去幫忙我說句話，也害她們也掃到颱風尾。」最後就連外國人也上前關切，了解始末後就幫她和3人說理。

(影片／取自爆料公社4.0)

最後，她表示自己是5個孩子的媽，喜歡旅行更經常會帶孩子出國，但「從沒有遇過這樣的事！蠻難過的，我很慚愧也感到非常不好意思，破壞了同團的團員興致。希望大家能對帶著小小孩子的媽媽多一些包容跟體諒，我們會感動跟感謝的。」

該文在「爆料公社」曝光後，引發兩派網友熱議，「建議旅行團應該以客群分類隊伍，有小朋友的家庭就參加小朋友團」、「說外國人多好，他們不過是過客，餐廳吃飯或是路過不過就是一下下而已，其他團員可是要忍受哭鬧10天！」、「本就不該帶不受控的小小孩參加長程歐洲團體行，自己累小孩苦，還抱怨同行團員不友善不包容」、「開開心心花錢出國為何要忍受這些？」、「這麼小的孩子就因為妳喜歡旅行要帶著走？真的適合嗎？妳不也很自私？」

另一派網友則力挺該名媽媽表示，「高血壓怎麼還能飛那麼久拉那麼久的車？」、「真的遇到了我可以體諒也可以忍耐，甚至也能幫忙安撫！原因：我自己也是媽媽」、「團員的嘴臉也很丟臉啊、不能私底下討論、非得要在大庭廣眾下像吵架似的喧嘩？」、「建議帶小孩出國還是自由行較妥當」。