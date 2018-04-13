低收3母女餓站1小時只敢點陽春麵 義消煮牛肉麵送暖

2018年04月13日 10:25 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

2006年南投「一碗陽春麵」的故事感動全台，不過在台灣各個角落，低收家庭的困苦仍持續發生。宜蘭一名義消，同時也是麵店老闆的潘宗佑，昨（12日）在臉書上分享前一天遇到3名母女在店門口，餓著肚子癡等一個小時卻又不知如何開口享用「待用餐」的故事，直到他上前關心，單親婦人才坦承因為脊椎受傷無法工作，還得扶養2個孩子，一個月只靠著不到5千元補助金過活。潘宗佑無奈感嘆，「現今社會，在最底層咱們的老百姓們，還有人在過著有一餐沒一餐的堅（艱）苦日子。」

潘宗佑在「《義消》打火牛肉麵」臉書粉絲團提到，當時正逢晚餐時間，店裡忙著開店煮麵，沒注意到門外3名母女餓著肚子，等著一碗熱騰騰的麵，直到他忙了一個多小時之後，走到店外吹風，婦人才緩緩走到他面前，低聲問他「請問…你們這是不是有待用餐可以吃？」他才恍然大悟，立刻回答「當然有啊！妳們要吃待用餐直接進來就可以了。」

潘宗佑透露，當下頓時覺得「好對不起她們！」於是立刻請母女3人進來店內用餐，並詢問要吃什麼，原本婦人客氣說道「3碗陽春麵就好」，儘管一旁的小妹妹滿心期待地說出「我想吃牛肉麵」，但立刻被媽媽制止，還向潘宗佑客氣地說，簡單煮就好，讓潘宗佑相當心酸，「一碗牛肉麵對孩子來講就好比山珍海味一樣的那麼期盼…」

擔心婦人拒絕好意，潘宗佑便說「那我來幫妳們煮麵，我煮什麼妳們就吃什麼喔」，接著潘帶著不捨的心情走進廚房煮了3碗豐盛的牛肉麵，當他端著麵走到母女面前，見到她們開心又帶著一點不好意思的表情，潘宗佑連忙笑著安撫說，「放心…吃飽了再說喔…」暖心的舉動，讓3名母女安心用餐。

潘宗佑和婦人聊天後才知道，因為她脊椎受傷無法工作，大女兒更是身體虛弱、時常昏倒送醫，現在就連講話都很吃力，會不斷地喘氣，但她仍堅持每天通勤照顧媽媽和妹妹，而低收入戶的一家3口只能依靠1000多元加上家扶中心的3400元補助過生活，讓潘聽了之後非常心疼，「一家3口靠這些錢過日子…X的…這是什麼世界啊。」

事後，潘宗佑和幾位義消兄弟湊了5000元及生活物資去婦人家拜訪，「社會救急先讓她們有點錢可用，再想辦法看能否幫忙他們」；他也提到，「一碗牛肉麵雖然沒什麼了不起，但一碗牛肉麵卻能滿足這些弱勢朋友的心裡，本店永遠會繼續堅持下去」、「願上天保佑他們一家平安健康，加油。」

不少網友看見潘的善行後，紛紛留言大讚「台灣還是有溫度的！謝謝～」、「真的是大愛，好心人一定會有福報的，謝謝您對社會的善心。」