紅到國外去！台灣球迷大聯盟超嗨受訪 竟是PTT版主

紅到國外去！台灣球迷大聯盟超嗨受訪 竟是PTT版主（圖／翻攝自MLB官網）

友善列印
／綜合報導

又有台灣人登上MLB官網的精采影音了！不過這回不是球員，而是一名特地從台灣飛到遊騎兵主場看球的台灣球迷Wang Jyun You，他在場邊接受《FOX Sports》訪問，超嗨的回應就連一旁的天使隊和遊騎兵隊粉絲也不禁被他的熱情感染，場面相當歡樂。畫面曝光後引起鄉民熱議，甚至直指該位球迷就是PTT大聯盟版主ChrisDavis。

畫面中只見 Wang Jyun You 特別穿著日本火腿隊大谷翔平球衣、頭戴遊騎兵球帽，接受《FOX Sports》女記者瓊斯 Emily Jones 訪問，瓊斯除了特別強調他來自台灣，還問他支持哪支球隊，Wang Jyun You 則用英文興奮地表示，自己飛過半個地球，特地來看遊騎兵Rangers，尤其是隊上老將貝爾崔（Adrian Beltre），也透露自己觀看美國大聯盟將近10年了。儘管中間有一度聽不懂受訪問題，但他又叫又跳、興奮狂嗨的表現，也讓旁邊兩隊美國球迷拍手叫好。

Wang Jyun You 的搶鏡畫面也成為遊騎兵的官方推特上精采畫面之一，遊騎兵也在官方instagram上放了他的照片，感謝他從台灣遠道而來。然而該段影片同樣引起台灣鄉民熱議，直呼「這真的太神奇啦！原來他是MLB板主啊！」

Wang Jyun You 隨後也親自回文，表示受訪當下相當受寵若驚，「一個心臟蹦蹦跳，最後一題我是真心聽不太懂而且又正在嗨所以才蛤很大聲～最後只好改問我說是不是很爽，真的是超爽的～比撿到一百塊還爽！而且爽完，Rua馬上尻一隻全壘打就繼續爽～」

不少鄉民看到後既羨慕又興奮，紛紛留言回應「你也太爽」、「閃光文」、「不管你嗑了什麼，都給我來一點」、「原來是板主啊」、「真是high爆了！」

Travel from Taiwan = Respect from Beltre.

Texas Rangers ⚾️（@rangers）分享的貼文 於 張貼

文章來源：PTT

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