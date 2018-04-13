2018年04月13日 12:51 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

台灣傳統米食之一的古早味「紅龜粿」，香甜軟嫩的口感，深受大人小孩的喜愛，但你知道除了用蒸的，它其實還有其他吃法唷！就有一名台中女網友表示，請老公幫忙「煎」紅龜粿，但老公卻是露出一臉疑惑地指，紅龜粿應該是用電鍋蒸，夫妻倆為此爭論，也意外引出北中南三地網友不同吃法。

一名稱是台中人的女網友表示，老公是台北人，日前請老公幫忙「煎」紅龜粿時，老公卻疑惑地看著她直呼「很奇怪，明明就是用電鍋蒸」，讓女網友回想起，從小媽媽都會將紅龜粿「煎恰恰(台語)」，將粿表皮煎酥，無法認同老公為何不能理解這種吃法？

「紅龜粿」用蒸的讓她很不解？ 意外引出北、中、南不同吃法。(圖片／翻攝自爆料公社官網)

女網友將文章PO上「爆廢公社」引發熱議，不少人都對於「煎炸」的吃法感到驚奇，紛紛留言表示，「我是新竹人，都吃蒸的，沒有吃過煎的，想吃吃看」、「以前都以為只能用電鍋蒸，今天才知道，還有煎的」，但也有不少中部網友跳出來聲援女網友表示，「煎恰恰 -台中人+1用花生油煎，才有阿媽(嬤)的味道」、「煎的一樣邊邊要煎得恰恰，台中人+1」、「我高雄人吃蒸的！但我男朋友是彰化人，都是吃煎的」。

紅龜粿的吃法引發網友熱烈討論，對此根據三立新聞報導，一間專賣粿的店家老闆娘表示，北部人大多吃蒸的，因為北部較為潮濕的關係，煎的因為太燥熱容易會口渴；而中部人則是因為務農者較多，時間較彈性，像是碰上雨天，大家就有時間可以煎粿喝茶，而廚師賴毅唐說，南部也多用蒸的，但粿黏呼呼的口感會較北部明顯。不同地區也有不一樣的吃法，下次不妨可以試看看別種吃法哦！