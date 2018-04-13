高中生「倒栽蔥」困車內離奇亡 生前呼叫Siri打911遭疑惡作劇

2018年04月13日 14:27 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

普拉許生前求救錄音檔曝光。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

最近美國俄亥俄州有一名16歲高中生普拉許(Kyle Plush)離奇困在自家休旅車內，生前19分鐘內透過蘋果iPhone的Siri語音功能撥號求救，但接線員沒有將詳細資訊告訴員警，導致被誤認為惡作劇；直到晚間普拉許的家人用手機定位才找到死在車內的遺體，而其中一名接線員也受到停職調查。

綜合外媒報導，今年16歲的普拉許就讀辛辛那提七山學校高中二年級，事發在10日下午，普拉許離奇困在自家休旅車內，他試著用蘋果iPhone的Siri語音功能撥號求救，在下午3點16分打了第一通求救電話，哭喊自己受困車內，在學校的停車場，但接線員沒有聽清楚他的聲音，只一直說「哈囉」。

普拉許打完第一通電話的10分鐘後，有兩名員警在3點26分感到現場巡邏，但找了11分鐘都沒有察覺有異狀；當員警巡邏時，普拉許在3點35分又打了第二通電話，換了一名叫做史密斯(Amber Smith)的接線員接聽，普拉許強調他不是開玩笑，「我被困在2004年生產的金色本田休旅車內，請趕快派人來，我快死了」。

普拉許透過Siri語音功能表示，如果他死了請跟他的母親說他很愛她。(圖/ 翻攝自YouTube影片)

儘管普拉許在19分鐘內打了兩通求救電話，但史密斯並沒有將詳細訊息告訴在場員警，還對員警表示「這是一通奇怪的電話」，讓他們認為可能是惡作劇；而下午3點48分時，有一名員警說要再找一次，也有找到一輛休旅車，但奇怪的是並沒有看到任何人。

直到當天晚上8點左右，普拉許的母親都無法聯繫上他，決定報警兒子失蹤，並用手機定位找到他仍在學校；晚上9點時普拉許的父親趕到學校，驚見車內只有他冷冰冰的遺體。後來警方調查，發現普拉許「倒栽蔥」的姿勢卡在第三排座位，疑似想拿後車箱的東西，死因為「由胸部壓迫引起的窒息」。

這起悲劇引起當地民眾熱議，而辛辛那提警察局在12日下午開記者會，局長艾薩克(Eliot Isaac)表示，「警察、消防隊員和911接線員明顯有部分出錯，在民眾打來想得到幫忙卻沒有辦法及時提供」；沒有將詳細訊息轉達員警的接線員史密斯，目前已被處行政休假，全案仍在調查中。