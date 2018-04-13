2年減掉半個自己！100公斤韓妞變川字腹肌女神

2018年04月13日 15:26 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

夏天到了，許多人紛紛換上短袖，不過冬天進補的掰掰袖也出來見光，讓不少人開始勤於運動，不過想要有效率的瘦下來，其實也是有秘訣的。韓國知名YouTuber原本重達100公斤，她花了2年時間瘦下半個自己，腹部甚至練出川字腹肌，讓人好生羨慕。

지니（@play4justina）分享的貼文 於 PDT 2018 年 3月 月 31 日 下午 6:05 張貼

南韓YouTuber JINI經營的頻道「JINI's Wellness이상한나라의웰니스」擁有11萬粉絲，由於她外型姣好獲得網友喜愛，不過很難想像，她2年前其實是一位重達100公斤的胖妞，為了健康著想於是下定決心減重，花2年的時間減去50公斤，而她也經常將瘦身方法分享於Youtube與IG。

지니（@play4justina）分享的貼文 於 PST 2018 年 3月 月 8 日 下午 8:12 張貼

JINI認為想要減重，首要就是得知道「為何想減肥」，透露考上大學後她便放縱自我在家休息，看著吃飽後躺在床上的自己，不斷地橫向生長，她驚覺不能再這樣不健康的生活，於是開啟了減重之旅。她坦言，減重並不容易，但若因別人的眼光而減肥的話更辛苦，所以瘦身前應該要懂得愛自己，以健康的方式瘦下來。

지니（@play4justina）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 3 日 上午 6:17 張貼

지니（@play4justina）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 9 日 上午 1:08 張貼

第二就要擬定瘦身計畫，要先評估自己的身體狀況，若起初運動量較少時，可以從生活中開始，比如改走樓梯、提前一站下車、飯後勿坐著等，再來就是安排運動時間，她每週運動6天，週一、三、五做體力訓練，週二、四、六則是有氧運動，週日休息。

而她的訓練課程以「無氧運動-無氧運動-有氧運動」循環為基礎，10分鐘伸展、60分鐘的仰臥起坐、抬腿及側棒式，再搭配跑步機、踩腳踏車、開合跳等運動。第三點必須控制食慾，且飲食也需調整，要戒宵夜、戒酒精，若想吃高熱量食物，僅能淺嚐不得過量。

지니（@play4justina）分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 26 日 上午 2:09 張貼

而JINI早餐以吃一至二個拳頭大的水果為主，午餐則是沙拉、雞胸肉或蒸煮地瓜，晚餐則是蔬菜居多，而湯類也盡量少碰，因為裡面藏有高鹽分與熱量。而吃下午茶時段，是不少上班族與學生的休閒活動，想要吃進健康又不想減掉朋友，可以選擇美式咖啡或拿鐵。而減重期間，最重要的是心態問題，不要抱著立即見效的想法，維持健康體態的瘦下來，才是長久之計。