2018年04月13日 16:14 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

辣媽拍MRI驚見「凸眼怪腦」 擔心生下外星寶寶(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

大多數的媽媽在懷胎十月的過程中，為了小孩在肚子裡健康的成長，會做各種產檢只為記錄每一刻。英國有一名26歲媽媽蘿拉湯馬士(Laura Thomas)在懷孕時做產檢，醫師安排她照MRI(核磁共振造影，Magnetic Resonance Imaging)，沒想到影像中的胎兒有著「凸眼怪腦」，讓她嚇到以為自己會生下「外星寶寶」。

綜合外媒報導，蘿拉在懷孕時像一般媽媽一樣會安排各種檢查，在去年2月13日產檢時，醫師發現胎兒大腦疑似有多餘積水，建議進一步診斷，因此替蘿拉安排照精密的MRI檢查；但28日蘿拉看到MRI顯影時簡直快嚇壞了，畫面中的寶寶眼睛又大又凸，大腦看起來也異常大，猶如一個外星人。

蘿拉接受MRI檢查，兩個星期後看到顯影簡直把她嚇壞了，畫面中的胎兒看起來「凸眼怪腦」，讓她以為懷上外星人。(圖/ 翻攝自YouTube影片)

蘿拉提到，「等待的兩個星期讓我很煎熬，不知道寶寶會不會有什麼問題」，後來看到MRI顯影結果更讓她不知所措；不過，其實醫院早先有告知蘿拉，MRI顯影和一般超音波顯影不太一樣，醫師也強調，胎兒絕對是人類也很健康。

後來這個嚇壞蘿拉的「外星寶寶」盧卡斯(Lucas)，也在去年4月平安出生；蘿拉也笑說，當初老公看到顯影時雖然有嚇到，但馬上就笑了出來，並直言「太像電影《星戰毀滅者》(Mars Attacks!)中的外星人」。