妻抗癌成功出院遇死劫！丈夫失速輾過她 無助抱屍痛哭

妻抗癌成功出院遇死劫！丈夫失速輾過她 無助抱屍痛哭(示意圖非當事人/達志影像)

友善列印
/綜合報導

終究逃不出死神的魔掌！英國一名罹癌人妻已抗癌多年，得知自己剩最一次化療就康復，感到相當開心，之後與丈夫各騎一輛摩托車回家，殊不知她仍遇上死劫，途中為了閃避對向來車而緊急煞車，沒想到整個人被拋出車外，不幸被後方跟隨的丈夫輾斃。

綜合外媒報導，48歲人妻凡妮莎（Vanessa McAloon）當得知自己的化療療程即將結束後，她開心的與52歲丈夫吉姆（Jim McAloon）準備回家慶祝，兩人各騎一輛摩托車回家，丈夫貼心的騎在後方護妻，殊不知前方突然有車向凡妮莎駛來，她為了閃避而緊急剎車，整個人因此被拋出並落在地上。

由於事情發生的太突然，跟隨在後方的吉姆反應不及，直接輾過妻子，最終痛心的抱著她的屍體痛哭。吉姆事後表示，隔天是妻子最後一次化療，沒想到就發生這起悲劇，「當下我只能看著妻子的屍體痛哭，什麼事情都無法做」。

而他們的女兒瑞貝卡（Rebecca Bockhart）提到，母親死後爸爸每天都很難過，甚至無心顧家與工作，導致生意破產。警方事後調查發現，肇事者是一名84歲老婦人珍（Jean Williams），當時她恰好行駛於一輛耕耘車後方，由於覺得對方開的太慢，因此試圖想超車，過彎時加速行駛才釀起這場悲劇。

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