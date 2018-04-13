男童誤吞圍棋卡在胃裡 竟靠保險套撿回一命

2018年04月13日 18:00 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

許多人對於保險套的認知就是避孕，但你有想過它能救人一命嗎？大陸廣東中山市一名男童，日前在家中玩耍時，不小心誤吞下一顆圍棋，他的父母發現後，趕緊將他送醫治療，但手術過程卻苦於圍棋太滑難以夾出，醫師因此靈機一動，靠著保險套救回男童一命。

2歲大的男童在遊玩時，不慎吞下一顆圍棋，父母發現後立即將他帶往市人民醫院就診，醫師經X光照發現，圍棋被卡在胃裡，必須立即取出，才不會造成生命危險，但手術期間，由於圍棋表面太光滑，用多種工具都難以順利夾出。

醫師靈機一動，將透明保險套與胃鏡放入胃裡，並用異物鉗將圍棋推入保險套裡，才順利將卡在胃裡的圍棋取出(示意圖/達志影像)

醫師靈機一動，將透明保險套與胃鏡放入胃裡，並用異物鉗將圍棋推入保險套裡，才順利將卡在胃裡的圍棋取出，目前男童已脫離險境。醫師表示，幼童經常誤吞類似圍棋大小的異物，最常見就是卡在食道與腸道裡，若家長未發現，異物卡在食道內太久，恐導致黏膜糜爛，而腸道則是造成腸梗阻。

所幸男童吞下的圍棋表面光滑，才沒有造成其他內臟受傷，若吞下魚刺、骨頭就相當危險，假若發生類似事件，切勿試圖嚥下大口飯、喝水等，或用其他液體包裹異物，應立即就醫找專業人士求助，才不會釀成無法挽回的傷害。