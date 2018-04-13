2018年04月13日 19:32 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

許多人都愛身材姣好的正妹，不過「全祼家政婦（Naturist Cleaners）」反而是肉感媽媽較搶手。英國一間清潔員派遣公司「全裸家政婦」於2017年成立，主打裸體幫客戶打掃，有趣的是他們最近發現，客戶多半不愛性感火辣的年輕正妹，反而較偏愛擁有圓潤體態的熟女媽媽。

根據《每日郵報》報導，「全祼家政婦」推出男女兩款清潔人員，還能讓客戶選擇年齡、身材等條件，目前服務範圍已擴及整個英國，而他們旗下的清潔人員更多達300名左右，不過男性清潔員的比例較少。而客戶有單身者，也有已婚夫妻，若客戶在期間發生生理反應可被理解，但禁止與清潔人員發生任何身體接觸。

不愛性感正妹！「全祼家政婦」顧客反愛肉感熟女(圖翻攝自臉書/Laura's Cleaning/Naturist Cleaners)

創辦人史密斯(Laura Smith)表示，她原本是經營一間傳統清潔公司，豈料竟有客戶要求「全裸家政婦」到府服務。於是她取得員工同意便派遣過去，沒想到竟獲得好評，因此決定轉型，不過一開始他們靠社群媒體做行銷，但卻屢屢收到色情訊息，最後只好將社群網站關閉，經過一年的努力才擁有如今的成果。

她也提及，公司初期大多派年輕女性到府服務，但沒想到客戶卻較喜歡身材圓潤的媽媽型清潔人員，猜測因為後者較符合一般人對「清潔婦」的印象，再者認為她們打掃經驗比年輕人豐富。不過，裸體清潔服務並不便宜，每小時需付英鎊30至45英鎊（約新台幣1200至1800元），還得再加預約費英鎊30元（約新台幣約1200元）。