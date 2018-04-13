惡霸同學打人害「全班集體不上學」 家長卻說：他沒安全感

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

求學時期最怕同儕間有紛爭，甚至動手動腳打起來。大陸陝西一間小學三年級出現一名小惡霸學生，經常動手打同學，造成12日一早課堂上只有他一名學生到課，全班另外59名學生決定「集體不上學」；原來是因為校方遲遲不理會小惡霸打同學的情形，其他家長才會決定用缺席的方式讓學校能盡快解決問題。

綜合陸媒報導，陝西榆林市有一所小學12日出現誇張的場面，三年級其中一個班級共有60名學生，但全班只有一名學生到課，其他59名學生都缺席；缺席學生的家長表示，唯一到校的學生其實是個小惡霸，經常動手毆打同班同學，至少10個人被打過，有的更嚇得不敢上學。

原來小惡霸從一年級才轉學到班上，當初就常與同學打架，校方還特地請他的母親陪讀，希望能解決打架的情形；校方表示，「一開始母親陪讀的時候，這名同學就不會隨便跟人打架，但最近母親不陪讀了，才又有打架的情形發生」。

不過，該打人的同學父親表示，「我的孩子極度缺乏安全感」，他們先前就有替他換個環境的念頭；他也說了，班上同學的家長大多熟識，所以小朋友之間也都很熟，大家都相處得很好，兒子會動手打人是因為「被欺負後才還手」。但缺席的學生家長則認為，超過10名同學被打不是小事情，希望用缺席的方式逼迫學校盡快解決問題。

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