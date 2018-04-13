價格逼近國產車！台灣最貴電競PC訂價 讓網友暴動了

2018年04月13日 20:33 邱柏玟

有網友逛購物網站發現一台價格堪比國產車的電腦主機，讓他嚇到吃手手。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

有一名網友在《批踢踢實業坊》發文，提到自己逛購物網站時，居然看到一台價格堪比國產車的電競款電腦，網站上公開訂價要「468000元」，他直言看到價格當下忍不住懷疑，「是多一個0嗎」，但他看完規格後，發現有10TB硬碟加上7TB固態硬碟，也認為「少一個0確實不可能買到」。

但原PO分析完最貴電競款電腦的規格後，認為自行組裝的話，「應該壓在最多120000(元)荷包很緊繃了」，而且用可以買一台國產車的價格買電腦，真的太浪費了；他也對於電腦主機的摟空外殼不推薦，「不會一下子就積一堆灰塵嗎？(可能要)一星期清一次灰塵」。

從電腦製造商曜越科技官網得知，這台曜越P90【黑塔】水冷電競電腦，主打顛覆傳統電競機殼美學，配上「最頂級」硬體規格，成為目前全台最貴也最高規格的電競電腦。

儘管電腦是用上最高規格，但大票網友看到驚人的訂價後，仍不敢置信地表示，「不知道這台的重點是什麼」、「應該是最便宜的小車」、「噱頭」、「話術：這台十年不會退流行啊」；不少人則揶揄，「買來上PTT發廢文無延遲」、「買來搶地震文，划算」、「太優惠了，馬上搶」、「我就是用這台推文的，你看不會lag，超爽」。