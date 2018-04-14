打破禁忌！女主播「戴眼鏡」報新聞 網狂推：一樣專業

打破禁忌！女主播「戴眼鏡」報新聞 網狂推：一樣專業(圖/ 翻攝自Instagram@ anna_hyunju)

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任賢珠戴著眼鏡在主播台上播報新聞後，馬上引起當地網友熱烈討論。 任賢珠戴著眼鏡在主播台上播報新聞後，馬上引起當地網友熱烈討論。(圖/ 翻攝自YouTube「MBS NEWS」)

主播給人的形象都很專業，尤其女主播為了看起來漂亮有精神，鮮少會有戴眼鏡在鏡頭前。近期南韓MBC電視台的一名女主播任賢珠(임현주，Lim Hyeon-ju)「打破禁忌」戴著眼鏡報新聞，馬上成為話題；她事後也在Instagram發文，希望能藉由自己改變這個刻板印象，讓更多女性戴眼鏡報新聞也不會被認為「不專業」。

在南韓當地各大電視台常常能看到男主播戴眼鏡報新聞，但卻不太有機會看到女主播戴眼鏡播報的畫面，因為社會對於「(女性)戴眼鏡等於素顏用、沒誠意」有刻板印象，所以女主播往往得化好妝、戴上隱形眼鏡才能坐上主播台。不久前，任賢珠決定戴眼鏡播報新聞，馬上引起關注，12日她便在IG上表示，「因為一副眼鏡得到關注，這顯示出有許多人在職場上無法配戴眼鏡的不便」。

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任賢珠提到，「為了播報晨間新聞，必須於凌晨起床準備，睡眠不足又加上準備時間倉促，我常常想戴眼睛工作，不僅能減少疲勞，更能集中播報新聞」，在南韓沒有女主播戴眼鏡播報新聞的先例，任賢珠才會提起勇氣身先士卒，希望可以打破刻板印象，並且激勵其他因為工作不敢戴眼鏡的女性。

她勇敢實踐自己想法的行動，馬上得到大票網友讚賞，紛紛留言鼓勵她，「希望將來能成為女主播戴眼鏡，民眾也不會感到新奇的社會」、「重要的是新聞的本質，太帥了」、「希望男女都能受到平等待遇」、「戴眼鏡也一樣專業」。

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