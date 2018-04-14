買21年老車只為開「190公里」小資男：比火車票便宜

買21年老車只為開「190公里」小資男：比火車票便宜(圖翻攝自/太陽報)

友善列印
/綜合報導
買21年老車只為開「190公里」小資男：比火車票便宜(影片來源/youtube/Latest Deals)

許多人買車顧及價格會選擇二手車。不過英國一名男子，原本想搭火車從倫敦至布里斯托，豈料發現票價竟高達218.1英鎊(約新台幣9121元)，由於票價過於昂貴，只好放棄搭乘火車，改採其他方法，隨後他在網路上發現，一輛二手車價竟比票價便宜，二話不說就買下老車。

英國27歲湯姆（Tom Church）原本想搭火車，從倫敦搭至西南區城市布里斯托(Bristol)，由於他搭乘的時間正巧是尖峰時段，上網發現票價竟高達218.1英鎊(約新台幣9121元)，過於昂貴的價格讓他作罷，只好另想對策。

殊不知，湯姆在網路上找到一輛僅需80英鎊(約新台幣3345元)，出廠21年的Honda喜美老車，另外再加上車子保險、油錢、道路險及全額稅金等，一共只需花費206.81英鎊(約新台幣8648元)，雖然處理這些事宜需花費兩週的時間，不過他仍決定買下二手車，做為這次旅途的交通工具。

倫敦至布里斯托全程約190公里，雖然開車需耗時3小時30分鐘，而火車僅需1小時45分鐘。對此大西部鐵路（Great Western Railway）表示，若避開尖峰時段，則可省下時間與金錢。而湯姆認為「雖然為了一次旅行買車，聽起來很愚蠢，但比買一張車票來得聰明多了」、「當我從布里斯托回來後，這台車仍是我的，我可以再將它賣掉，甚至從中賺取差價」。

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