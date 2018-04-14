遭性侵4年懷孕！同村「80到19歲男」都有份 少女：不知父是誰

2018年04月14日 08:18 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

就因父母長期不在家，女兒竟遭村民性侵！日前大陸湖南邵陽縣爆出一名16歲少女懷孕，父母追問後才發現，女兒從12歲開始就遭性侵，4年內至少遭5名男子侵犯，且最老的有80歲；最小的19歲，少女對於其中一些男子的名字也都不清楚。目前當地警方已刑事拘留3人，另1人80歲老翁則監視居住。

據《澎湃新聞》報導，少女小康家境貧困，父母平時都在外地工作，小康和2個妹妹則由失聰的奶奶照顧。某天，小康突然表示不想再讀書，想去外地打工，結果出去之後就突然失蹤，父母找到人追問後，才坦承她被性侵4年的遭遇，讓家人相當震驚。

小康表示，第一次被性侵的時候是12歲那年，對方是一名50多歲的外地男子，當時假裝說是要抱抱她，看她多重，結果就把她抱進房內性侵了。事後，男子給她30元人民幣，後來還曾來村裡找她發生關係，每次都會給10元至30元不等。

4年來，還有4名分別80歲、50歲、40歲、19歲的男子先後性侵了小康，其中同村的80歲老人以看戲為由，將她騙到家裡，然後將窗門都反鎖後性侵；同村19歲的男大生是以玩遊戲為由，將她抱到山上性侵；同村40多歲的男子則多次帶小康回家性侵，後來得知小康懷孕後，還曾想帶她去墮胎。

小康目前已懷孕5個月。(圖/翻攝自澎湃新聞)

小康表示：「肚子裡面的小孩現在有5個月大了，不知道生父是誰。」她的父母則相當憤怒，通報警方後已經逮捕了其中4人，並鎖定另1人。警方表示，這當中的其中1人承認性侵、1人否認、2人供稱是兩情相悅，「唯一還沒逮捕的是那個19歲的男大生，因為他在外地讀書，會由當地警方處理。」