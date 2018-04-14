植物人奇蹟「自然產」生下女嬰 丈夫抱兒哭喊：等妳醒來

2018年04月14日 10:05 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸江蘇省昆山一名邵姓人妻，在懷孕第3個月時突然昏迷，雖然送醫後保住性命，但卻變成了一個植物人。讓人驚奇的是，邵女等到腹中的孩子足月時，竟憑自己的力量「自然產」生下小孩，讓醫生和家屬都相當驚訝。

綜合陸媒報導，邵姓人妻5年前因妊娠高血壓，導致腦部動脈瘤破裂，雖然送醫後做了開顱手術保住性命，但卻成了植物人，必須在床上度過一生。原先邵女的家屬經討論後，想要將肚子裡的小孩拿掉，但因婦產科醫生的多方考量後拒絕了。

邵女住院了75天後被家屬帶回家照顧，雖然經常發燒，還需要餐餐用鼻胃管餵食，不過邵女的丈夫卻從不抱怨，一邊照料妻子，一邊看著腹中的胎兒逐漸長大。等到腹中的孩子足月後，沒想到躺在床上的邵女竟從昏迷中醒來，還靠著自己的力量「自然產」生下一名女嬰，讓醫生都不敢置信，直呼是個奇蹟。

邵女的丈夫期盼她有天能恢復健康。(圖/翻攝自微博)

如今邵女生下的女嬰文文已經4歲了，現在就讀幼稚園的文文，每天下課回家第一件事情就是跑到房間找媽媽，還會靠在床邊向媽媽說著校園趣事等。邵女的丈夫則表示，他每天下班後也會和妻子說說話，幫她按摩，「妻子似乎沒有完全『沉睡』了，這5年來我一直堅信著她會往好的方向發展，全家人都在等待著奇蹟到來。」