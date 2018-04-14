排球場驚見超兇正妹！狂拉「超緊繃」貼身衣 網暴動

2018年04月14日 11:20 杜炤佑

(影片取自youtube／비몽)

由韓國及泰國共同舉辦的「KOREA-THAILAND Pro Volleyball All Star Super Match」在8日舉行，韓國以2：3輸給泰國隊。雖然球賽過程精彩，不過卻有眼尖網友發現一名場邊show girl相當亮眼，魔鬼身材更讓網友們直呼「目光都無法看比賽了！」。

2017年6月「KOREA-THAILAND Pro Volleyball All Star Super Match」在泰國舉辦第一屆比賽，該賽事由AVC官方合作夥伴SMM及韓國排球協會、KBSN和泰國排球協會主辦。而今年「KOREA-THAILAND Pro Volleyball All Star Super Match 2018」在8日結束比賽，泰國以3：2戰勝韓國隊。

日前就有網友分享一段影片，一名正妹雖然穿著白色的長袖T恤，不過姣好的身材曲線完全擋不住，且衣服還不停被拉高，讓她一直動手往下扯，引起許多球迷側目，鏡頭也忍不住一直跟隨著她。

影片曝光後，其他網友也紛紛表示，「還有誰在看比賽啊」、「跪求神人開門」。(圖／截自影片)

影片曝光後，其他網友也紛紛表示，「還有誰在看比賽啊」、「跪求神人開門」、「身材超好」、「這影片我看了30遍」、「穿長袖還能這麼性感」、「這個顏值我可以」、「太犯規了吧」、「神人求IG」。