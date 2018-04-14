2歲女遊歐哭鬧！媽遭團友砲轟 廣告小妹：包容不是義務

2018年04月14日 13:18 杜炤佑

(影/爆料公社)

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日前有女網友在臉書抱怨帶著2歲孩子跟團遊歐遭怒罵，起因是孩子不停哭鬧引起團友不滿，女網友對此感到羞辱，反而覺得外國人對孩童比較友善，PO文曝光後，引起廣大網友熱議。對此，部落客「凡槿（廣告小妹）」則表示，「人與人之間，並不存在『應該』」、「沒有人有這個義務整個行程都必須包容、配合」。

凡槿表示，從「帶兩歲小孩出國究竟有沒有必要？」和「自由行與參團哪個比較適合小孩子？」的問題談起，其實只要顧好健康狀況，她是支持帶小孩出國的，但小孩是媽媽的責任，並不是別人的，「參團是群體活動，不能因個人情況特殊要求他人必須配合。人與人之間，並不存在『應該』。」

她說：「這位母親沒搞懂，她被罵不是因為帶了小孩出國，也不是因為長途跋涉去了歐洲，而是選擇了一個十天團。讓一群沒有做好心理準備必須跟哭鬧孩童共處十天的人類」。至於外國人是否比較友善？該事件中的外國人可能就是路過哄一下孩子，頂多半小時，如果實在沒辦法了轉身離去就好，「可是團友是一天十幾小時啊！」

凡槿最後也表示，團友用辱罵的方式面對問題，雖然不妥當，但他們的崩潰與怒氣不是無緣由的，「帶孩子出國我十分贊成，但請儘量降低對他人造成嚴重困擾」。

其他網友們也紛紛回應「媽媽我自己聽半小時哭鬧就快受不了」、「『路人都比你友善』，這種幹話怎麼能講的這麼理直氣壯啊，把路人跟你的行程綁3天看還會不會對你友善～」、「她文末提到她是五個小孩的媽，還會安排此次旅遊，讓人匪夷所思」、「小孩在那邊玩鬧哭鬧家長又不管真的很令人厭世，特別是有遇到那種起手式對你喊『等你以後有小孩就知道啦！』的家長」。