2018年04月14日 14:49 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

為了吸引消費者的食慾和購買慾，部分食品多會添加天然食用色素，來增加或是恢復食品色澤，只是天然食用色素是直接從動植物組織中提取的色素，蔬果類像是花青素、胡蘿蔔素外，「蟲」竟然也能拿來製成原料！臉書粉專《10 Seconds Class – 10秒鐘教室》發文分享，像是番茄醬、草莓果醬、口紅、糖果餅乾及果汁等紅色食品，都添加了以「胭脂蟲」所製成的胭脂紅色素，讓不少網友看完後驚呼，「我有點想吐了」。

臉書知名插畫粉專《10 Seconds Class – 10秒鐘教室》日前分享了一篇名為「紅色天然色素是用蟲做的」的文章，指出「胭脂蟲紅」是常見的紅色天然色素，廣泛地用在「甜點、番茄醬、草莓醬、口紅、餅乾、熱狗、香腸、果汁、糖果」等食品中，適量食用對人體並無害。事實上，「胭脂蟲(Cochineal)」原產於南美洲，體內含有大量紅色血液，磨碎加工後就成了天然紅色色素，早期多用在染布、繪畫顏料等，現今多用於食品添加。

吃番茄醬、草莓醬等於在吃蟲？ 真相曝光讓人崩潰了。(圖片／翻攝自知名插畫粉專《10 Seconds Class – 10秒鐘教室》)

另外原PO也提醒，文中所指的「紅色天然色素」指的為「胭脂紅」這個天然色素，是以「胭脂蟲」所製成，屬於「葷食」，所以茹素的民眾在選用番茄醬、草莓醬等口味製品時，務必多加留意。原PO表示，因市面上仍然有植物性的天然色素，如「紅麴色素」、「胡蘿蔔色素」等，希望給素食或不想吃蟲的朋友一個參考依據。

文章曝光後，讓不知不覺將「蟲蟲」吃下肚多年的網友崩潰，紛紛留言直呼，「以後不吃紅色的東西了！」、「不～～～為什麼要讓我知道這些」、「燈愣！太崩潰了～我要絕食了」、「我一直以為是花做成的」、「原來這麼多年來...我都在吃蟲....」「我每天都是用蟲蟲化妝」、「晴天霹靂！我怎麼有種想吐的感覺...」，其中還有一名熱心的李姓網友提醒，「世界衛生組織通過調查發現，因為它屬於動物體內分泌的一種東西，它的血液可能會令一些哮喘患者出現過敏反應。」