淫魔富少睡百女偷拍性愛片 PO網拍賣遭逮捕

2018年04月14日 15:41 陳慶餘

相關影片在網路上已經瘋傳多時（翻攝畫面）

中國大陸上海一位身材高挑、外表帥氣、曾經在海外留學的富二代網紅被粉絲稱為「夯先生」，因為其帥氣多金的形象，讓不少女子被他迷得神魂顛倒，但沒想到他卻靠著這樣的優勢，在兩年內誘騙了超過百名女子上床，甚至把過程偷拍成淫片放上網路非法拍賣。不過夜路走多了總是會遇到鬼，夯先生今年一月故技重施，在與一位女子發生關係隔天後被警方逮捕。

根據《浙江新聞》報導，在網路上開設論壇交網友把妹、與分享性愛影片的夯先生擁有百萬粉絲，是不少網友心目中的「大神級人物」，他在近兩年期間誘騙了超過百名女性發生關係，並將過程拍下來並且放上收費色情網站販售來獲取暴利，但是他的高調行為卻也引來警方注意。

今年一月，警方循線追蹤到夯先生和一位來自北京的女子發生關係後，隔天就派人到他位於上海的辦公室將他逮捕，眼見東窗事發，夯先生當場對著妻子通哭失聲道歉，而她的妻子也被突如其來劇變給嚇壞，因為她完全不知道平常自己眼中溫柔體貼的好丈夫，骨子裡竟然是個偷拍淫魔。

據了解，ㄝ目前在網路上由夯先生所拍攝的性愛片有多達30部，全都是由他所自導自演，接著再委託一位在美國留學的學生放上網路販賣。在被逮捕後，夯先生對偷拍的行為坦承不諱，表示自己一開始會拍攝性愛影片全是因為好玩，而警方也指出，夯先生靠著自身優勢，有目的性的約出女子來發生性關係，並且將過程拍攝成影片上網販賣賺錢。