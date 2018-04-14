這火車站被稱「全台最亂」 在地人：最討厭去那裡！

這火車站被稱「全台最亂」 在地人：最討厭去那裡！(圖/本報資料照)

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你也有相同感受嗎？一名女網友在網上發文表示，日前在中壢火車站附近遇到一名變態偷窺裙底，讓她覺得相當噁心。結果PO文也掀起許多網友討論，紛紛說出中壢火車站的亂象等等，甚至有網友認為「中壢大概是全台最亂的火車站吧！」、「沒事真的不會想去那邊！」

女網友在論壇《Dcard》PO文表示，日前在中壢火車站前站附近的超商，看見一名坐在地上擺地攤的阿伯，雖然表面上是在賣項鍊首飾，但她卻發現阿伯動機不單純，常常會故意將鏡子放在前方，偷照女顧客的裙底，「他旁邊有放一面鏡子，剛好可以照到女生裙底，只要有穿短裙的女生經過他就會盯著那面鏡子！！！！我有一次穿短裙，他一看到我就馬上看鏡子，因為我是不太穿短裙的人，那天難得穿就遇到變態，以後不穿了真的超噁心。」

原PO也說，之前也有看到學妹遇過同一個阿伯偷看女生裙底，雖然說賣首飾放鏡子很合理，但她仍感覺對方怪怪的，提醒女性朋友若穿裙子，就要離攤位遠一點。

對此，其他網友也紛紛表示對於中壢火車站的看法，「我是中壢人，最討厭去的就是那邊」、「那裡真的蠻可怕的，之前也有街友打架，互相把對方打趴在地上，經過的時候嚇了一跳」、「中壢大概是全台最亂的火車站吧！幾乎全台火車站的亂象中壢都有吧！每次一堆外勞坐在那附近擋路吵鬧，然後一出站就各種小黃在那邊喊，走到對面還有一堆街友坐在地上要錢，還會有各種自稱設計系的怪咖跑出來推銷東西」、「就是髒跟亂啊！還有每次經過那邊都有種彷彿置身東南亞的感覺」。

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