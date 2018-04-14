守身如玉也不行？NFL啦啦隊長竟因是「處女」遭排擠離職

2018年04月14日 17:56 陳慶餘

美國國家美式足球聯盟（National Football League，NFL）邁阿密海豚隊（Miami Dolphins）的前啦啦隊隊長安薇爾（Kristan Ann Ware）日前透露，自己過去曾經遭到排擠，而原因竟是她沒有性經驗，還是處女的關係。

綜合外媒報導，現年27歲的安薇爾指出，3年前她與其他啦啦隊的成員搭乘長途巴士前往比賽進行的地點，過程中女孩們不斷大談她們的性史，當安薇爾被問到時，她坦承自己因為是個虔誠的基督徒，不能進行婚前性行為，所以沒有性經驗，沒想到在她承認自己還是個處女之後，竟然遭到排擠。

安薇爾表示，球隊啦啦隊的工作合約是一年一簽，當時的啦啦隊總監格羅根（Dorie Grogan）在安薇爾要簽新約時，將她叫到辦公室並且要她不要再宣傳自己是處女這件事，逼得安薇爾最後只好離職，而她也在近日就這起歧視事件向佛羅里達州人權委員會提出申訴。

對此，邁阿密海豚隊則表示，當他們知悉此事後，立刻就嚴厲譴責了格羅根，他也立刻向啦啦隊成員道歉。不過安薇爾強調，她會選擇現在站出來，並不是因為想要給NFL或是任何人難堪，僅是因為想要讓其他女性能夠有個更好的工作環境。