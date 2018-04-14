守身如玉也不行？NFL啦啦隊長竟因是「處女」遭排擠離職

美國國家美式足球聯盟邁阿密海豚隊的前啦啦隊隊長安薇爾過去曾經遭到排擠，而原因竟是她還是處女（圖／翻攝IG）

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美國國家美式足球聯盟（National Football League，NFL）邁阿密海豚隊（Miami Dolphins）的前啦啦隊隊長安薇爾（Kristan Ann Ware）日前透露，自己過去曾經遭到排擠，而原因竟是她沒有性經驗，還是處女的關係。

綜合外媒報導，現年27歲的安薇爾指出，3年前她與其他啦啦隊的成員搭乘長途巴士前往比賽進行的地點，過程中女孩們不斷大談她們的性史，當安薇爾被問到時，她坦承自己因為是個虔誠的基督徒，不能進行婚前性行為，所以沒有性經驗，沒想到在她承認自己還是個處女之後，竟然遭到排擠。

安薇爾表示，球隊啦啦隊的工作合約是一年一簽，當時的啦啦隊總監格羅根（Dorie Grogan）在安薇爾要簽新約時，將她叫到辦公室並且要她不要再宣傳自己是處女這件事，逼得安薇爾最後只好離職，而她也在近日就這起歧視事件向佛羅里達州人權委員會提出申訴。

對此，邁阿密海豚隊則表示，當他們知悉此事後，立刻就嚴厲譴責了格羅根，他也立刻向啦啦隊成員道歉。不過安薇爾強調，她會選擇現在站出來，並不是因為想要給NFL或是任何人難堪，僅是因為想要讓其他女性能夠有個更好的工作環境。

薇爾強調並不是想要給NFL或是任何人難堪，僅是因為想要讓其他女性能夠有個更好的工作環境（圖／翻攝IG） 薇爾強調並不是想要給NFL或是任何人難堪，僅是因為想要讓其他女性能夠有個更好的工作環境（圖／翻攝IG）
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