不是動漫劇情！打工宅男撿了混血長腿妹回家養 網友直呼好羨慕

打工宅男撿了混血長腿妹回家養，劇情跟動漫極度相似（圖／翻攝bilibili秋秋字幕组）

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不是動漫劇情！打工宅男撿了混血長腿妹回家養，網友直呼好羨慕（取自臉書，如遭移除請見諒）

這真的不是動漫劇情！日本東京電視台的綜藝節目《跟拍到你家》會隨機採訪路人，接著在詢問對方能不能一起跟著回家拍攝，藉此來分享一般民眾的人生故事，而近日播出的節目中，節目組就採訪了一個在居酒屋打工的宅男塚田夏希，但沒想到在和他一起回家後，節目組竟然發現了一個天大的秘密，節目播出後掀起網友熱議。

塚田在與節目組坐車回家時提到，自己的家中有一個暫居的朋友，兩人是透過推特認識的網友，對方因為學業跟不上，所以逃學跑到他這裡來避難，由於兩個人都對遊戲及漫畫非常有興趣，所以對方就乾脆宅在他家裡面整天看漫畫和玩遊戲。

而當一行人來到塚田家中後，可以看到非常髒亂，甚至連行走都有點困難，而且也沒有見到塚田所說的同居室友，在節目組不斷的追問之下，才發現原來他的室友因為太害羞，所以才躲在廁所裡不肯出來，而當塚田將室友從廁所拉出來之後，眼前的景象卻讓人不敢置信，原來他的同居友人竟然是一個身高180公分，有著修長美腿的日本、英國混血美少女KIIRA。

KIIRA在看到鏡頭後，難掩害羞的情緒，小聲的向節目組坦承，自己以前就讀國際學校，但是卻因為混血長相加上長得實在太高，因此被不少同學霸凌，加上他的成績也一直不好，最後就逃家跑到網路上認識的塚田家中來避難。不過兩人雖然睡在一起、住在一起也玩再一起，但卻沒有成為男女朋友。

原來塚田兩人會一拍即合，除了有相同的興趣外，塚田也和KIIRA一樣在學業上遇到困難，因此也從大學退學，兩人在同病相憐之下成為好友，而且為了和KIIRA同居，塚田更因此先後和交往的6位女友分手，因為她們都無法接受兩人住在一起。

至於被問到既然那麼處得來，為何不乾脆交往就好，兩人則是感慨的表示，因為從來沒有遇過這麼互相了解的人，因此很怕交往之後，兩人之間的關係會因此改變，所以就一直沒有跨過那一條界線。

由於兩人之間的關係實在是太特殊，因此在節目播出後，也立刻掀起網友熱議，不少網友都認為，一個無業靠打工的宅男家裡竟然養了一個混血長腿美少女，根本就和漫畫劇情沒有兩樣。

不過也有網友點出關鍵，指出兩人目前都沒有堅強起來的能力和自信，兩人是在人生低谷認識的，所以才會在一起互舔傷口取暖，「跨過那條線後互相厭倦了那才是地獄中的地獄。他們兩個人都需要一個能帶他們出去的人，而不是在這互相攙扶勉強原地踏步」。

兩人深怕跨過那條線，感情會因此生變（圖／翻攝bilibili秋秋字幕组） 兩人深怕跨過那條線，感情會因此生變（圖／翻攝bilibili秋秋字幕组）
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