千萬別貪杯！英國研究：日飲超過一杯酒壽命短半年

2018年04月15日 07:00 陳慶餘

喜歡小酌的民眾可能要小心了，根據英國劍橋大學一項最新研究指出，若是每週攝取超過100公克酒精，竟然會增加中風、動脈瘤、心臟衰竭等疾病的患病風險，換算下來若是一天喝超過一杯酒，壽命就很有可能會縮短半年。

綜合外媒報導，這項研究蒐集了擴及全球19國，超過60萬名每週攝取超過100公克酒精的民眾數據，並且將研究結果刊登在權威醫學雜誌《刺胳針》（Lancet）上，研究指出，人類每週攝取的酒精應該要控制在100公克以下，否則罹患疾病早死的風險就會增高。

研究發現，將近一半的受試者每週攝取的酒精都超過100公克，當中更有8.4%的民眾每週攝取超過350公克的酒精，結果測試群體中，有4萬多人在研究過程中死亡。因此研究團隊推測：一個40歲的成年人若是每週攝取超過100公克（約等於10罐啤酒、2.5瓶紅酒）的酒精，可能會減壽半年；每週攝取200公克到350公克的酒精，可能會減壽1年；每週攝取超過350公克，則更有可能減少4到5年的壽命。

而除了可能會讓人減壽之外，研究也發現，這些飲酒過量的民眾，罹患中風、動脈瘤、心臟衰竭等疾病的風險也提高不少。劍橋大學（University of Cambridge）生物統計學講師伍德（Angela Wood）表示，就表示研究要參考的數據實在太多太複雜，但總體而言每週喝超過7杯酒，對健康來說絕對不是好事。

由於這項研究打破了以往人們對於小酌有助於身體健康的印象。對此，英國雪菲爾大學（University of Sheffield）的心血管醫學教授奇寇（Tim Chico）就坦言，這項研究很清楚的顯示，喝酒其實對健康弊大於利，「很多聽起來美好的事情，其實並不是真的。」

※中時電子報提醒您：飲酒過量，有害健康※