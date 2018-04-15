千萬別貪杯！英國研究：日飲超過一杯酒壽命短半年

千萬別貪杯！英國研究：日飲超過一杯酒壽命短半年（shutterstock）

友善列印

喜歡小酌的民眾可能要小心了，根據英國劍橋大學一項最新研究指出，若是每週攝取超過100公克酒精，竟然會增加中風、動脈瘤、心臟衰竭等疾病的患病風險，換算下來若是一天喝超過一杯酒，壽命就很有可能會縮短半年。

綜合外媒報導，這項研究蒐集了擴及全球19國，超過60萬名每週攝取超過100公克酒精的民眾數據，並且將研究結果刊登在權威醫學雜誌《刺胳針》（Lancet）上，研究指出，人類每週攝取的酒精應該要控制在100公克以下，否則罹患疾病早死的風險就會增高。

研究發現，將近一半的受試者每週攝取的酒精都超過100公克，當中更有8.4%的民眾每週攝取超過350公克的酒精，結果測試群體中，有4萬多人在研究過程中死亡。因此研究團隊推測：一個40歲的成年人若是每週攝取超過100公克（約等於10罐啤酒、2.5瓶紅酒）的酒精，可能會減壽半年；每週攝取200公克到350公克的酒精，可能會減壽1年；每週攝取超過350公克，則更有可能減少4到5年的壽命。

而除了可能會讓人減壽之外，研究也發現，這些飲酒過量的民眾，罹患中風、動脈瘤、心臟衰竭等疾病的風險也提高不少。劍橋大學（University of Cambridge）生物統計學講師伍德（Angela Wood）表示，就表示研究要參考的數據實在太多太複雜，但總體而言每週喝超過7杯酒，對健康來說絕對不是好事。

由於這項研究打破了以往人們對於小酌有助於身體健康的印象。對此，英國雪菲爾大學（University of Sheffield）的心血管醫學教授奇寇（Tim Chico）就坦言，這項研究很清楚的顯示，喝酒其實對健康弊大於利，「很多聽起來美好的事情，其實並不是真的。」

※中時電子報提醒您：飲酒過量，有害健康※

官將首化身暖爸餵奶 照片這地... 「歐美教育完勝台灣？」他點出...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。