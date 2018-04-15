「歐美教育完勝台灣？」他點出關鍵：台灣只會教你考高分！

2018年04月15日 08:55 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

近幾年不少網路平台、電視節目紛紛討論起爸媽將小孩送出國讀書的好壞，然而在台灣確實有不少爸媽都偏向將孩子送出國念書，認為課業環境能夠使孩子提升競爭力。就有一名網友好奇為何多數人都認為「歐美教育制度比較好？」文章曝光後，隨即引發網友熱議。

一名網友PO文詢問，「歐美教育為什麼比台灣教育強？」他表示，自己上了大學後發現，原來自己在歐美教育之下根本是隻「井底之蛙」，「國外的學生比我們強太多了，能力也是，創意也是，社交也是！」

這讓原PO感到有些好奇，認為歐美高中的課程普遍偏簡單，為何一到大學，大家的專業能力就突飛猛進一般，超越我們台灣這群從小努力用功念書的莘莘學子，沒理由從小就菁英教育的台灣，能力會輸大學前都在放牛吃草的西式教育吧？難道外國基因比較厲害？」

文章在PTT上曝光後，隨即引發網友熱烈討論，紛紛留言表示，「台灣人學業成績再好只有兩條出路：1、離開台灣。2、留在台灣但是低薪+學非所用，跟教育沒什麼關係」、「外國國中小這階段都是採多元教育，也就是盡量以孩子的喜好與適性還有獨立思考為主，所以她們的課程都排的較為鬆散」、「台灣到目前為止教育還是有種填鴨式的感覺，就是為了考試而讀」、「台灣只會教你怎麼考高分！」、「東亞教育就只有教你背，沒教你為什麼」。