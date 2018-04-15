「歐美教育完勝台灣？」他點出關鍵：台灣只會教你考高分！

「歐美教育完勝台灣？」他點出關鍵：台灣只會教你考高分！(此為示意圖／本報系資料照)

友善列印
／綜合整理

近幾年不少網路平台、電視節目紛紛討論起爸媽將小孩送出國讀書的好壞，然而在台灣確實有不少爸媽都偏向將孩子送出國念書，認為課業環境能夠使孩子提升競爭力。就有一名網友好奇為何多數人都認為「歐美教育制度比較好？」文章曝光後，隨即引發網友熱議。

一名網友PO文詢問，「歐美教育為什麼比台灣教育強？」他表示，自己上了大學後發現，原來自己在歐美教育之下根本是隻「井底之蛙」，「國外的學生比我們強太多了，能力也是，創意也是，社交也是！」

這讓原PO感到有些好奇，認為歐美高中的課程普遍偏簡單，為何一到大學，大家的專業能力就突飛猛進一般，超越我們台灣這群從小努力用功念書的莘莘學子，沒理由從小就菁英教育的台灣，能力會輸大學前都在放牛吃草的西式教育吧？難道外國基因比較厲害？」

文章在PTT上曝光後，隨即引發網友熱烈討論，紛紛留言表示，「台灣人學業成績再好只有兩條出路：1、離開台灣。2、留在台灣但是低薪+學非所用，跟教育沒什麼關係」、「外國國中小這階段都是採多元教育，也就是盡量以孩子的喜好與適性還有獨立思考為主，所以她們的課程都排的較為鬆散」、「台灣到目前為止教育還是有種填鴨式的感覺，就是為了考試而讀」、「台灣只會教你怎麼考高分！」、「東亞教育就只有教你背，沒教你為什麼」。

文章來源：PTT

千萬別貪杯！英國研究：日飲超...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。