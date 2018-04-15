「機車防曬套」其實超恐怖！她差點遭車輾 網友勸拆：根本自殺

「機車防曬套」其實超恐怖！她差點遭車輾 網友勸拆：根本自殺(圖/爆怨公社)

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別再使用防曬手套了！日前有一名女網友在臉書PO文表示，13日下午騎車回家時，遇到一名騎著腳踏車的高中生朝她靠近，不料腳踏車的手把瞬間勾住她的機車防曬手套，讓她差一點就被呼嘯而過的貨車撞上，嚇得她趕緊將手套拆了，直呼：「現在手還在抖…。」

女網友在臉書「爆怨公社」PO文表示，13日在騎車回家的路上，「看見一個高中的孩子，腳踏車踩的（得）飛快，想說超越他吧」，沒想到當她準備超車時，高中生卻突然放開雙手騎車，接著往她的方向倒，「然後他的把手就勾到我的遮陽手套，接著我的左側又一臺（台）小貨車呼嘯過」，讓原PO差點就遭貨車撞上。

女網友嚇得說：「要不是我手臂夠力氣，死命齁（hold）住機車龍頭，否則這下我和他，都要一起滾到貨車輪下了。」她回家後也決定將「機車防曬手套」拆掉，免得又發生意外。

「機車防曬套」其實超恐怖！她差點遭車輾 網友勸拆：根本自殺 原PO因為防曬手套差點發生危險。(圖/爆怨公社)

文章一出，其他網友紛紛回應「這個東西真的危險，不管是對妳還是其他人，所以拆的好，雖然手冷很難過，但是命更重要」、「機車防曬套很危險，它會讓妳在發生狀況時無法伸手應變」、「雖然手把套危險，但那小孩更危險啊！根本不要命了」、「嚇死人了~還是戴手套吧」、「騎車絕對不要為了方便裝這個，輕則可能卡住油門，萬一不幸摔車的時候，手可能被卡住，車子拉著人跑，很危險」。

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