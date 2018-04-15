曾拔斷虐狗人牙齒！「救狗界館長」李火山：他怎麼對狗，我怎麼對他

曾拔斷虐狗人牙齒！「救狗界館長」李火山：他怎麼對狗，我怎麼對他(圖/Noe 行動組織 / Emt 急難應變團隊臉書)

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／綜合報導

NOE行動組織隊長李榮峰，綽號李火山，平常穿著一身黑衣，加上手臂滿滿的刺青，常被誤會是「黑道圍事」，但其實他對於救援貓狗有很大的熱情。日前他上節目中提到，因為從小看著爸爸在路邊安置動物的屍體，讓他對動物有特殊情感，認為狗狗就是親人一般的存在，也無法容忍虐待貓狗的人，年輕時還曾用「以牙還牙」的方式處罰虐狗人，讓對方嚇得逃跑。

李火山因外型粗曠，有「救狗界館長」之稱，日前他在節目上分享救狗經歷，第一次在彰化救狗時，奮力地要幫狗狗拔開捕獸夾，卻被騎車經過的阿嬤誤會在虐狗，對他怒罵：「胖子你在幹嘛！」他回答：「我在救狗啊！」結果反被阿嬤嗆：「你長這樣，不吃狗就阿彌陀佛了啦！」讓他哭笑不得。

曾拔斷虐狗人牙齒！「救狗界館長」李火山：他怎麼對狗，我怎麼對他 李火山年輕時還曾用「以牙還牙」的方式處罰虐狗人，讓對方嚇得逃跑。(圖/youtube)

李火山還說，年輕的時候，看到有心人士虐狗，讓他實在受不了，「他怎麼對狗，我就怎麼對他！」曾在台中碰到一對夫妻，故意領養狗回家虐待，當場時發現7隻已經被虐死3隻、4隻重傷。虐狗人聲稱自己用「愛的小手」打狗，於是李火山也帶著相同的道具打他；又得知對方曾用尖嘴鉗拔光狗狗的牙齒，於是他就也用老虎鉗拔斷對方牙齒，讓虐狗人嚇得跑給他追。

後來，李火山發覺應該要問對方「為什麼要這麼做？」才能真正解決問題，對方也坦承，自己曾入獄過，出來後找不到工作，又被家人看不起，所以才會做出「欺負弱者」的舉動。李火山聽完後，決定出手幫對方介紹工作，也試著感化對方，現在兩人則變成了朋友。

曾拔斷虐狗人牙齒！「救狗界館長」李火山：他怎麼對狗，我怎麼對他 李火山除了投入救援工作外，還會到校園內演講。(圖/Noe 行動組織 / Emt 急難應變團隊臉書)
(影片取自youtube／我愛小明星大跟班)
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